Sentencian a 20 años de prisión al influencer “Fer Italia” por abusar de una menor Él también, amigo de Fofo Márquez, enfrenta además otra acusación por abusar de otra mujer (@FiscaliaEdomex y redes sociales)

El influencer “Fer Italia”, también amigo de Fofo Marquez, fue sentenciado a 20 años de prisión por abusar de una adolescente en Huixquilucan, mientras continúa un proceso de investigación en su contra por abusar de otra mujer.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que se obtuvo una sentencia hacia el creador de contenido “Fer Italia” por el delito de violación en agravio hacia una adolescente de 16 años.

La sentencia se dio después de que Luis Fernando Padilla Manzo, también conocido como “Fer Italia”, fuera detenido el pasado 28 de agosto en una plaza comercial en Huixquilucan por la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO).

¿Por qué Fer Italia recibió 20 años de prisión?

De acuerdo con lo informado por la FGJEM, Fer Italia habría agredido en dos ocasiones a la menor de 16 años dentro de un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917 en Huixquilucan.

Según lo compartido, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero de 2024 cuando Fer Italia, a base de engaños, habría llevado a la víctima al domicilio antes mencionado para agredirla sexualmente.

En una segunda ocasión, el 22 de marzo de ese mismo año, el implicado habría amenazado a la menor con difundir videos y fotografías de supuesta índole sexual de ella, además de volver a agredirla sexualmente.

Tras las investigaciones, el 13 de marzo de 2026 en los Juzgados de Tlalnepantla, la Autoridad Judicial dictó sentencia de condena en contra de Fer Italia por los hechos antes mencionados.

¿De qué otro delito está siendo acusado Fer Italia?

Además del delito por el que ya recibió sentencia, Fer Italia enfrenta un segundo proceso judicial, en el que se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de otra mujer, quien fue su pareja sentimental.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los hechos por los que se le acusa habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, otro el 27 de marzo del año 2022 y se habría cometido una tercera agresión el 10 de enero de 2023.

¿Quién es Fer Italia?

Fer Italia es un creador de contenido, conocido principalmente en Instagram y YouTube por sus videos donde compartía parte de los lujos que tenía, como autos y viajes.

Además, también fue conocido por su amistad con el influencer Fofo Marquez, quien también enfrenta un proceso judicial por el delito de tentativa de feminicidio.