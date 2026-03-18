VPH sin estigma: una conversación de salud sexual que nos involucra a todos

La importancia de hablar del VPH y otras ITS Foto: Especial

Durante años, el Virus del Papiloma Humano fue encasillado como un problema exclusivamente femenino. Hoy, esa narrativa no solo es incorrecta: es peligrosa.

Hablar del Virus del Papiloma Humano sin estigmas se ha vuelto una necesidad urgente en materia de salud pública. La razón es clara: es la infección de transmisión sexual más común en el mundo y afecta a hombres y mujeres por igual.

¿Qué es el VPH y por qué debería importarnos a todos?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas sexualmente activas contraerá el virus en algún momento de su vida. Es decir, no se trata de un caso aislado, sino de una realidad global.

El problema no es solo la alta prevalencia, sino el desconocimiento y los prejuicios que lo rodean. Muchas personas viven con el virus sin saberlo, ya que puede permanecer latente durante años sin presentar síntomas.

El impacto en México: cifras que obligan a hablar del tema

En el país, el vínculo entre el VPH y el cáncer cervicouterino sigue siendo alarmante. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, este tipo de cáncer ocupa el segundo lugar en incidencia entre mujeres, con aproximadamente 13 casos por cada 100 mil.

Pero reducir el problema únicamente a las mujeres es parte del error. El virus también afecta a los hombres y puede derivar en distintos tipos de cáncer.

El mito más dañino: “tener VPH es sinónimo de irresponsabilidad”

Uno de los estigmas más persistentes es creer que el VPH está ligado a una vida sexual “promiscua”. La evidencia científica desmiente esta idea.

El virus puede transmitirse desde la primera relación sexual, incluso con una sola pareja, y no distingue estilos de vida. No es un marcador moral, es una infección altamente transmisible.

Este tipo de creencias no solo desinforman, también generan culpa, vergüenza y evitan que las personas busquen atención médica.

Otro de los errores comunes es asociar el diagnóstico con una infidelidad reciente. Sin embargo, el virus puede permanecer inactivo durante años antes de detectarse.

Esto significa que puede haber sido adquirido mucho tiempo atrás sin que la persona lo supiera. Interpretarlo como una traición no solo es incorrecto, también puede afectar relaciones y decisiones personales.

Los hombres también están en riesgo (y muchos no lo saben)

Durante mucho tiempo, la conversación dejó fuera a los hombres. Hoy se sabe que el VPH también puede provocar:

cáncer de pene

cáncer anal

cáncer orofaríngeo

Además, los hombres pueden ser portadores y transmisores del virus, incluso sin síntomas.

Por eso, la prevención debe ser compartida.

Vacunación, prevención y chequeos: la clave para reducir riesgos

El enfoque actual apunta a dejar atrás la culpa individual y avanzar hacia una prevención colectiva.

Las principales medidas incluyen:

vacunación

uso de preservativo

chequeos médicos regulares

diálogo abierto con las parejas

Detectar el virus a tiempo permite tratarlo y evitar complicaciones mayores.

Romper el silencio: la estrategia clave

En este cambio de narrativa, espacios como JOYclub han comenzado a impulsar conversaciones abiertas sobre salud sexual.

A través de contenido educativo, foros y actividades, se busca normalizar el acceso a información clara, promover el sexo seguro y fomentar chequeos médicos regulares.

La apuesta es clara: eliminar el estigma para mejorar la prevención.

Hablar del VPH sin prejuicios no es solo un tema de comunicación, es una estrategia de salud pública.

Entender que se trata de una infección común, prevenible y tratable permite tomar decisiones informadas y responsables.

Porque el verdadero riesgo no es el virus en sí… sino el silencio que lo rodea.

Acerca de JOYclub

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