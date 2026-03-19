Desmienten video de presunta mujer tomando el sol en Palacio Nacional: habría sido generado con IA

Un video que circula en redes sociales, donde supuestamente aparece una mujer tomando el sol dentro de Palacio Nacional, fue desmentido por autoridades y especialistas, quienes señalan que el material habría sido manipulado o generado con inteligencia artificial.

¿Qué muestra el video?

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, aparentan mostrar a una mujer en una zona del recinto presidencial, lo que generó sorpresa y dudas sobre la seguridad del lugar.

Sin embargo, tras su difusión, comenzaron a surgir análisis que cuestionaban su autenticidad.

¿Por qué es falso?

De acuerdo con investigaciones y reportes, el video presenta indicios claros de manipulación digital, entre ellos:

Inconsistencias visuales en la figura de la mujer

Falta de coherencia en sombras y movimientos

Posible uso de herramientas de IA generativa

Casos similares han sido detectados previamente, donde videos virales son alterados o creados completamente con inteligencia artificial para generar impacto en redes.

Antecedentes de videos manipulados

No es la primera vez que circulan contenidos de este tipo. En otros casos, incluso autoridades han advertido que algunos videos virales que muestran situaciones inusuales en edificios oficiales han sido editados digitalmente o alterados.

Llamado a verificar información

Especialistas recomiendan a los usuarios verificar el origen de los contenidos antes de compartirlos, ya que el uso de inteligencia artificial ha facilitado la creación de videos falsos cada vez más realistas.