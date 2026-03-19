Equinoccio de primavera 2026: esta es la hora exacta en México

El equinoccio de primavera 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas en México. Este evento, que señala el cambio de estación, ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del centro del país).

Este instante marca el momento exacto en el que inicia la primavera en el hemisferio norte, incluido México.

¿Qué pasa durante el equinoccio?

El equinoccio ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en todo el planeta.

A partir de este punto, los días comienzan a alargarse gradualmente, mientras las temperaturas aumentan y la naturaleza entra en una etapa de renovación.

¿Por qué cambia cada año?

Aunque muchas personas creen que la primavera siempre inicia el 21 de marzo, la fecha puede variar entre el 19 y el 21 debido a la forma en que la Tierra orbita alrededor del Sol.

Por ello, cada año el equinoccio ocurre en un horario distinto, determinado por cálculos astronómicos precisos.

Un evento con tradición en México

En México, este fenómeno no solo tiene importancia científica, también cuenta con un fuerte significado cultural. Cada año, miles de personas acuden a zonas arqueológicas para recibir la llegada de la primavera.