Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 19 de marzo? Esta noche, los Azules defenderán y los Rojos atacarán; conoce al ganador de La Villa 360 en Exatlón México hoy 19 de marzo (Exatlón México)

En lo que parece ser una batalla completamente reñida, ambos equipos se disputarán esta noche La Villa 360. Conoce al ganador de hoy, 19 de marzo, en Exatlón México.

Mientras que los Azules han ganado La Villa 360 del lunes, así como la Batalla Colosal, los Rojos se han hecho con los Tokens y del Duelo de los Enigmas, por lo que la competencia de hoy marcará una importante ventaja, previo al Domingo de eliminación.

De modo que, si te interesa conocer quién se impondrá esta noche, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Qué equipo gana la Villa 360 hoy jueves 19 de marzo?

Ante la ventaja estratégica que representa la Villa 360, Rojos y Azules se muestran ansiosos por ser quienes la obtengan. Sin embargo, esta noche la competencia será reñida, pues ambos equipos llegan en buenas condiciones para dar pelea.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 19 de marzo será el equipo Azul, manteniendo una semana más esta ventaja.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México este 19 de marzo?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este jueves 19 de marzo en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno. Aunque, primero se llevará a cabo una competencia, la cual según Rosique cambiará toda la contienda.

Por lo que, si no te quieres perder el capítulo de hoy, también podrás ver la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.