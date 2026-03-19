Resultados del Gana Gato 2985: ganadores del jueves 19 de marzo 2026

Sorteo Gana Gato 19 de marzo 2026 Lotería Nacional Fotoarte: La Crónica

La expectativa se mantuvo hasta el último momento. Este jueves 19 de marzo, la Lotería Nacional llevó a cabo el sorteo Gana Gato 2985, uno de los juegos electrónicos más dinámicos y populares entre los apostadores en México.

Como cada noche, miles de jugadores esperaron conocer la combinación ganadora… pero muchos aún no han revisado su boleto.

¿Qué es el Gana Gato?

El Gana Gato es un sorteo electrónico inspirado en el tradicional juego del “gato” (tres en línea), pero adaptado a números.

El jugador debe llenar ocho casillas con números del 1 al 5, mientras que el centro es asignado automáticamente. Para ganar, es necesario:

acertar combinaciones

formar líneas rectas

o completar el patrón del “gato”

Incluso con pocos aciertos es posible obtener premios, lo que lo convierte en un juego atractivo para quienes buscan ganar sin grandes inversiones.

Gana Gato 2985: resultados del jueves 19 de marzo 2026

En unos minutos te daremos a conocer los números ganadores.

Tranmisión en vivo del sorteo Gana Gato 2985 del 19 de marzo 2026

En esta transmisión en vivo podrás ver los resultados minuto a minuto del sorteo Gana Gato 2985 de hoy:

¿Cómo se juega el Gana Gato?

Gana Gato es un sorteo numérico mexicano basado en el juego tradicional del gato (3x3), donde debes marcar 8 casillas con números del 1 al 5 en un volante. Para ganar, debes lograr que tus números formen líneas rectas (verticales, horizontales o diagonales) de tres casillas que coincidan con los números sorteados por la Lotería Nacional.

Cómo jugar paso a paso:

El Volante: Contiene 8 casillas donde eliges números del 1 al 5. El centro es un comodín automático.

Contiene 8 casillas donde eliges números del 1 al 5. El centro es un comodín automático. Líneas: Ganas si formas una o más líneas rectas (tres números iguales consecutivos) en el sorteo.

Ganas si formas una o más líneas rectas (tres números iguales consecutivos) en el sorteo. Comodín: El centro del gato ya está marcado, por lo que necesitas acertar solo dos números en línea recta junto con el centro para ganar.

El centro del gato ya está marcado, por lo que necesitas acertar solo dos números en línea recta junto con el centro para ganar. Sorteos: Se realizan los martes, jueves y sábados a las 21:15 horas, con un costo de $10 pesos por combinación.

Se realizan los martes, jueves y sábados a las 21:15 horas, con un costo de $10 pesos por combinación. Premios: Ganas al acertar al menos dos números que completen una línea con el centro, entre más líneas aciertes (hasta 8), mayor es el premio.

Ganas al acertar al menos dos números que completen una línea con el centro, entre más líneas aciertes (hasta 8), mayor es el premio. “Ganamático”: Si prefieres, puedes pedir al agente que el sistema elija tus números al azar

¿De cuánto es la bolsa cumulada del Gana Gato?

Para este sorteo Gana Gato 2985, la bolsa acumulada para este jueves 19 de marzo es de $450 mil pesos:

¡El gatito más suertudo te está esperando!



Participa en el sorteo #GanaGato 😺 No. 2985 y podrías llevarte la bolsa acumulada de $450 MIL PESOS 💰 🤑



Tienes hasta las 21:00 h para jugar. ⏰

¡Aprovecha tus últimas horas y confía en tus números de la suerte! 🤞🏽



🎰 Juega en… pic.twitter.com/d7qPK5Vijb — Lotería Nacional (@lotenal) March 19, 2026

¿Cómo saber si gané?

Para saber si ganaste, tienes varias opciones:

Puedes ver los resultados de los sorteos en la página de Internet de Pronósticos

En los principales periódicos de circulación nacional, al día siguiente del sorteo

Solicitar los resultados en el teléfono 01800 5023251, (0155) 5482-4420, 5563-9000, 5482-0000 extensiones de la 17161 a la 17167 con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 21:15 horas, sábados y domingos de 13:00 a 21:15 horas.

¿Cómo puedes cambiar tu premio?

Cualquier premio, sin importar el monto podrás cobrarlo en nuestras Oficinas Centrales de Pronósticos, a partir del día siguiente a la celebración del concurso.

En las agencias autorizadas, únicamente podrás cobrar premios hasta de $9,999.99 pesos. Otra opción, si tu premio es mayor a $3,000.00 pesos, es que acudas a cualquier sucursal bancaria mencionada en la parte posterior de tu boleto.