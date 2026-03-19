Soriana lanza ofertas con hasta 70% de descuento en el segundo producto: fecha límite y qué artículos participan

En esta ocasión, Soriana decidió lanzar una promoción que ya está dando de qué hablar: hasta 70% de descuento en el segundo producto en diversas categorías.
Esta estrategia se suma a las clásicas dinámicas de la cadena, como el 2x1 o el segundo artículo al 50%, pero ahora con un giro más agresivo que busca atraer a quienes quieren llenar su carrito sin quedarse sin quincena.
La promoción estará disponible hasta el lunes 23 de marzo de 2026, o hasta agotar existencias, por lo que el timing es clave si quieres sacarle jugo.
¿Cómo funciona la promoción del segundo producto con descuento?
- El descuento aplica en el segundo producto de igual o menor precio
- Puede alcanzar hasta el 70% de rebaja, dependiendo de la categoría
- Es válido solo en artículos seleccionados, no en toda la tienda
Esto significa que elegir bien tus productos puede marcar la diferencia entre un ahorro moderado y uno realmente bueno.
Productos participantes en las ofertas de Soriana
Aunque la disponibilidad puede variar por tienda, estas promociones suelen incluir categorías de alta rotación:
Despensa básica
Desde cereales hasta productos enlatados y lácteos, donde tradicionalmente se aplican esquemas de segundo producto con descuento.
Cuidado personal
Artículos como shampoo, cremas o productos de higiene suelen entrar en estas campañas.
Hogar y limpieza
Detergentes, papel higiénico y otros básicos del día a día también forman parte de las promociones frecuentes de la cadena.
Tips para sacarle el máximo provecho a las ofertas
Combina precios iguales
Para aprovechar el 70% de descuento, lo ideal es elegir productos del mismo precio, así el beneficio es mayor.
Compra productos no perecederos
Aprovecha para surtir artículos que no caducan pronto y evita compras impulsivas.
Revisa etiquetas y condiciones
Algunas promociones no aplican en ciertas marcas o líneas específicas, por lo que conviene leer la letra chiquita.
El descuento de hasta 70% en el segundo producto puede representar un ahorro significativo si se utiliza de forma inteligente. Sin embargo, el verdadero beneficio está en comprar lo necesario y no dejarse llevar por la emoción del descuento.