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La cadena de supermercados sorprende con promociones en despensa, cuidado personal y más; te contamos cómo aprovechar el descuento en el segundo artículo

Soriana lanza ofertas con hasta 70% de descuento en el segundo producto: fecha límite y qué artículos participan

Por Areli Méndez C.
Soriana lanza ofertas con hasta 70% de descuento en el segundo producto: fecha límite y qué artículos participan
Soriana lanza ofertas con hasta 70% de descuento en el segundo producto: fecha límite y qué artículos participan

En esta ocasión, Soriana decidió lanzar una promoción que ya está dando de qué hablar: hasta 70% de descuento en el segundo producto en diversas categorías.

Esta estrategia se suma a las clásicas dinámicas de la cadena, como el 2x1 o el segundo artículo al 50%, pero ahora con un giro más agresivo que busca atraer a quienes quieren llenar su carrito sin quedarse sin quincena.

La promoción estará disponible hasta el lunes 23 de marzo de 2026, o hasta agotar existencias, por lo que el timing es clave si quieres sacarle jugo.

¿Cómo funciona la promoción del segundo producto con descuento?

  • El descuento aplica en el segundo producto de igual o menor precio
  • Puede alcanzar hasta el 70% de rebaja, dependiendo de la categoría
  • Es válido solo en artículos seleccionados, no en toda la tienda

Esto significa que elegir bien tus productos puede marcar la diferencia entre un ahorro moderado y uno realmente bueno.

Productos participantes en las ofertas de Soriana

Aunque la disponibilidad puede variar por tienda, estas promociones suelen incluir categorías de alta rotación:

Despensa básica

Desde cereales hasta productos enlatados y lácteos, donde tradicionalmente se aplican esquemas de segundo producto con descuento.

Cuidado personal

Artículos como shampoo, cremas o productos de higiene suelen entrar en estas campañas.

Hogar y limpieza

Detergentes, papel higiénico y otros básicos del día a día también forman parte de las promociones frecuentes de la cadena.

Tips para sacarle el máximo provecho a las ofertas

Combina precios iguales

Para aprovechar el 70% de descuento, lo ideal es elegir productos del mismo precio, así el beneficio es mayor.

Compra productos no perecederos

Aprovecha para surtir artículos que no caducan pronto y evita compras impulsivas.

Revisa etiquetas y condiciones

Algunas promociones no aplican en ciertas marcas o líneas específicas, por lo que conviene leer la letra chiquita.

El descuento de hasta 70% en el segundo producto puede representar un ahorro significativo si se utiliza de forma inteligente. Sin embargo, el verdadero beneficio está en comprar lo necesario y no dejarse llevar por la emoción del descuento.

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