Soriana lanza ofertas con hasta 70% de descuento en el segundo producto: fecha límite y qué artículos participan

En esta ocasión, Soriana decidió lanzar una promoción que ya está dando de qué hablar: hasta 70% de descuento en el segundo producto en diversas categorías.

Esta estrategia se suma a las clásicas dinámicas de la cadena, como el 2x1 o el segundo artículo al 50%, pero ahora con un giro más agresivo que busca atraer a quienes quieren llenar su carrito sin quedarse sin quincena.

La promoción estará disponible hasta el lunes 23 de marzo de 2026, o hasta agotar existencias, por lo que el timing es clave si quieres sacarle jugo.

¿Cómo funciona la promoción del segundo producto con descuento?

El descuento aplica en el segundo producto de igual o menor precio

Puede alcanzar hasta el 70% de rebaja , dependiendo de la categoría

, dependiendo de la categoría Es válido solo en artículos seleccionados, no en toda la tienda

Esto significa que elegir bien tus productos puede marcar la diferencia entre un ahorro moderado y uno realmente bueno.

Productos participantes en las ofertas de Soriana

Aunque la disponibilidad puede variar por tienda, estas promociones suelen incluir categorías de alta rotación:

Despensa básica

Desde cereales hasta productos enlatados y lácteos, donde tradicionalmente se aplican esquemas de segundo producto con descuento.

Cuidado personal

Artículos como shampoo, cremas o productos de higiene suelen entrar en estas campañas.

Hogar y limpieza

Detergentes, papel higiénico y otros básicos del día a día también forman parte de las promociones frecuentes de la cadena.

Tips para sacarle el máximo provecho a las ofertas

Combina precios iguales

Para aprovechar el 70% de descuento, lo ideal es elegir productos del mismo precio, así el beneficio es mayor.

Compra productos no perecederos

Aprovecha para surtir artículos que no caducan pronto y evita compras impulsivas.

Revisa etiquetas y condiciones

Algunas promociones no aplican en ciertas marcas o líneas específicas, por lo que conviene leer la letra chiquita.

El descuento de hasta 70% en el segundo producto puede representar un ahorro significativo si se utiliza de forma inteligente. Sin embargo, el verdadero beneficio está en comprar lo necesario y no dejarse llevar por la emoción del descuento.