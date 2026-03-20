Chuck Norris y su faceta como ícono de los primeros memes: así eran los chistes de internet sobre su rudeza legendaria

Chuck Norris Además del legado en cine y las artes marciales, Norris también fue el centro de los primeros memes en redes sociales usados para honrar su rudeza.

Después de que el famoso actor y artista marcial, Chuck Norris, fuera hospitalizado de emergencia en Háwai el día de ayer, este viernes 20 de marzo se confirmó su fallecimiento a través de un comunicado de sus familiares mediante las redes sociales de la legendaria figura del cine de acción.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos de la causa de muerte, únicamente se conoció de forma pública que el actor sufrió una emergencia médica que provocó su inmediato traslado a un hospital en la isla Kauai.

Chuck Norris: el ícono del cine de acción y las artes marciales

Carlos Ray Norris nació un 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos, llegando a los 86 años este mismo mes, día en el que compartió un video mediente redes sociales donde entrenaba animadamente con un preparador físico.

Tras servir a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Norris desarrolló una destacada trayectoria en las artes marciales, siendo campeón mundial de karate en diversas ocasiones, además de obtener cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-jitsu brasileño.

Chuck Norris también fue pionero en el mundo de las artes marciales, pues fundó su propio sistema marcial: Chun Kuk Do, el cual incorpora técnicas de Jiu-Jitsu brasileño, Muay Thai y lucha.

Alcanzó la fama internacional durante las décadas 70 y 80, con películas como The Way of the Dragon, donde compartió escenario con el legendario Bruce Lee; la escena conjunta de combate entre estos dos íconos de la acción permanece como uno de los momentos más emblemáticos del género cinematográfico.

“Nada vence a Chuck Norris”: los memes de antaño que honraban la rudeza del actor

Al consolidarse como uno de los rostros más icónicos del cine de acción, Norris también se convirtió en uno de los memes más compartidos durante los primeros años de vida de este peculiar fenómeno de redes sociales.

Los memes han tenido una larga evolución desde sus primeras representaciones, sin embargo, la serie de memes que honraban la fuerza y rudeza de Chuck Norris se mantienen presentes en la memoria de cada persona que presenció los memes pioneros.

A continuación, te mostramos algunos de los más populares:

Memes de Chuck Norris Enaltecían la imagen de rudeza que el actor y artista marcial mostraba ante cámaras.

Memes de Chuck Norris

Memes de Chuck Norris

Memes de Chuck Norris

Memes de Chuck Norris

Memes de Chuck Norris

Los Indestructibles 2: el día que Chuck Norris hizo canon sus memes

Esta tendencia de memes alcanzó las puertas de Hollywood en Los Indestructibles 2, donde Norris se unió con rostros emblemáticos del cine de acción como Sylvester Stallone o Bruce Willis en una saga de mercenarios.

Durante una de las escenas de la película, el personaje de Norris cuenta la anécdota del día que una cobra rey lo mordió, pero tras unos días de dolor agónico... la cobra murió.

La intención de cada meme sobre Chuck Norris era enaltecer la imagen de rudeza que el actor mostraba ante cámaras, e incluso fuera de ellas, convirtiéndose en una imagen indestructible e inmortal, un legado que se mantendrá inamovible a pesar de su pérdida.