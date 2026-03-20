Coppel lanza ofertas de hasta 50% en cuidado personal: lo que debes comprar antes del 22 de marzo

La temporada de rebajas llegó con todo y Coppel decidió consentir a sus consumidores con ofertas de hasta 50% de descuento en cuidado personal, una oportunidad que está atrayendo las miradas de quienes buscan ahorrar sin sacrificar estilo ni bienestar.

Con promociones vigentes hasta el domingo 22 de marzo, esta campaña se suma a una estrategia constante de descuentos en distintas categorías, desde tecnología hasta moda, donde la baja de precios pueden alcanzar incluso el 60% en productos seleccionados.

¿Qué incluyen las ofertas de Coppel en cuidado personal?

El abanico de productos en promoción parece diseñado como un kit ideal para la rutina diaria. Dentro de las ofertas de Coppel, destacan:

Máscara De Luz Led Shark Cryoglow Enfriamiento Facial.

Alaciadora de Cabello Lizze Extreme.

Depiladora Philips Lumea con Filtro UV.

Plancha para Cabello Diana Fletes Dual.

Perfumes.

Maquillaje.

Este tipo de promociones forman parte de una tendencia más amplia dentro de la tienda, donde categorías como belleza, moda y hogar suelen recibir descuentos periódicos para incentivar el consumo.

Las campañas recientes muestran que Coppel ha intensificado su política de precios, con rebajas que han llegado hasta:

60% en artículos seleccionados

40% en electrodomésticos y línea blanca

50% en diversas categorías, incluyendo cuidado personal

Este comportamiento revela una competencia cada vez más fuerte en el retail mexicano, donde las tiendas buscan seducir al consumidor con promociones constantes y más profundas.

Fecha límite del descuento en Coppel

Estas ofertas de Coppel con 50% de descuento tienen fecha de caducidad hasta el 22 de marzo. Después de ese día, los precios podrían regresar a su estado habitual o cambiar por nuevas promociones.