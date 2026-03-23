¿De qué murió Leonid Radvinsky?: el dueño de OnlyFans falleció a los 43 años

Leonid Radvinsky Este lunes 23 de marzo se confirmó el fallecimiento del propietario de la plataforma Only Fans; tenía 43 años de edad.

La compañía Fenix International Ltd., empresa matriz de Only Fans, confirmó este lunes 23 de marzo la muerte de su propietario Leonid Radvinsky, quien adquirió la plataforma en el año 2018 y revolucionó su funcionamiento a partir de entonces.

¿Quién era Leonid Radvinsky, propietario de Only Fans?

Radvinsky nació en la ciudad portuaria de Odesa, Ucrania, pero su familia se mudó a Chicago cuando él aún era un niño. De acuerdo con sus sitio web, el empresario residía en Florida estos últimos años.

En 2018, adquirió la empresa matriz de Only Fans creada por el británico Tim Stokely, Fenix International Ltd., con el propósito de que creadores y creadoras de contenido pudieran monetizar directamente sus fotos, videos y transmisiones en vivo a través de seguidores que pagan una tarifa mensual, además de recibir propinas.

La popularidad de la plataforma creció durante la pandemia, cuando actores y actrices de cine para adultos, así como personas trabajadoras sexuales, recurrieron a internet en busca de fuentes de ingresos alternativas.

A pesar de que Only Fans es altamente conocida por su material privado para adultos, también integra creadores y creadoras de contenido que se desenvuelven en áreas como la música, la gastronomía, educación y vida fitness.

Leonid Radvinsky concedió pocas entrevistas y declaraciones públicas durante su tiempo de vida, sin embargo, la plataforma afirma que apoyó “varios proyectos filantrópicos a nivel mundial”, entre las que destacaron organizaciones benéficas como el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y West Suburban Humane Society.

Causa de fallecimiento de Leonid Radvinsky, accionista mayoritario de Only Fans

De acuerdo con el comunicado emitido por la empresa, la cual mantuvo su sede principal en Londres a pesar de la adquisición en 2018, Radvinsky falleció de cáncer, aunque no especificaron el tipo de esta enfermedad que padecía.

“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, anunciaron a través de un comunicado oficial, solicitando al público privacidad como requerimiento de la familia cercana.

Por el momento, se desconoce quién asumirá el cargo de la empresa, sin embargo se conocía que Radvinsky había estado en conversaciones sobre una venta multimillonaria de la plataforma de streaming.