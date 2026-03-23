Descubre infidelidad de su esposo con la maestra de su hija y termina detenida: podría pasar hasta 3 años en prisión

Una mujer identificada como Diana ‘N’, de 32 años y residente del municipio de Guadalupe, Nuevo León, enfrenta un proceso legal que podría llevarla a prisión hasta por cinco años, acusada del delito de extorsión en el marco de la llamada Ley Olimpia.

El caso, que comenzó a difundirse el pasado 22 de marzo, ha generado gran atención pública debido a cómo una situación de infidelidad terminó convirtiéndose en un problema judicial.

De la traición a la extorsión

De acuerdo con reportes locales, Diana ‘N’ descubrió que su esposo, Daniel ‘N’, sostenía una relación con Fabiola ‘N’, quien además era maestra de gimnasia de su hija. Tras revisar el celular de su pareja, encontró un video íntimo entre ambos.

En lugar de hacer pública la infidelidad, la mujer decidió utilizar el material para presionar a la docente. Según la denuncia, la contactó para exigirle 300 mil pesos a cambio de no difundir el contenido de carácter sexual.

La víctima señaló que recibió llamadas y mensajes en los que era amenazada, incluso con la posibilidad de que el caso fuera expuesto públicamente en su lugar de trabajo.

Detención y consecuencias legales

La detención de Diana ‘N’ ocurrió el 19 de marzo en el bulevar Acapulco, en Guadalupe, tras una denuncia formal presentada por la afectada. Posteriormente, fue trasladada a un Centro de Reinserción Social Femenil, donde permanece a disposición de las autoridades.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León apuntan a que podría ser responsable del delito de extorsión, lo que la coloca en riesgo de recibir una condena de varios años de cárcel.

El esposo también bajo investigación

El caso no termina ahí. Daniel ‘N’, esposo de la detenida, también es investigado por presuntamente haber grabado el video íntimo sin consentimiento de la mujer, lo que podría constituir un delito relacionado con la violación a la intimidad sexual.

¿Qué castiga la Ley Olimpia?

La Ley Olimpia sanciona conductas como la difusión, grabación o amenaza de compartir contenido íntimo sin autorización. En Nuevo León, este tipo de delitos puede castigarse con penas de entre 3 y 6 años de prisión, además de multas económicas significativas.

Este caso ha reavivado el debate sobre los límites legales en situaciones de conflictos personales y el uso indebido de contenido íntimo, así como las consecuencias que pueden derivarse de este tipo de acciones.