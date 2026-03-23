Ofertas Coppel HOY: zapatos hasta 40% y esta es la fecha límite para aprovechar la oferta

Ofertas en calzado en Coppel en marzo Fotoarte: La Crónica

En plena temporada de promociones, la cadena Coppel activó descuentos de hasta 40% en productos seleccionados, pero hay una categoría que está acaparando la atención: los zapatos. Por lo que en esta nota te decimos cómo aprovechar los descuentos y no quedarte sin tu par.

Modelos de calzado en oferta en Coppel

De acuerdo con el catálogo de la tienda, estos modelos tienen un descuento de hasta el 40%:

Nike Winflo 11 PRM

Botines Confort Flexi de Piel

Botas Outdoor Timberland Hiking Maddsen Mid Waterproof

Skechers 10000MX

Tenis Chunki Playing Blanco para dama

¿Hasta cuándo estará disponible esta promoción?

Coppel ha ha fijado el 31 de marzo como vigencia para la rebaja en el precio de cada uno de estos pares, por lo que la recomendación es acudur a tu tienda más cercana y aprovechar e descuento.

Recomendaciones antes de comprar

Antes de aprovechar la oferta, toma en cuenta los siguientes aspectos para que sea una excelente experiencia de compra:

Políticas de cambio o devolución

Disponibilidad de tallas

Diferencias entre tienda física y online

Condiciones si compras a crédito

Este último punto es clave: el ahorro puede reducirse si hay financiamiento.