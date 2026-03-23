Último día: Soriana sorprende con oferta del segundo producto al 70%

Ofertas Soriana para este lunes 23 de marzo 2026 Fotoarte: La Crónica

Las promociones de último momento suelen ser las más buscadas… y también las que más presión generan. Este lunes 23 de marzo de 2026, la cadena Soriana activó una oferta que ha llamado la atención de miles de consumidores: hasta 70% de descuento en el segundo producto.

Por lo que si quieres aprovechar estas ofertas, la sugerencia es que tomes tu bolsa y acudsas a tu sucursal más cercana. Además, te decimos en qué productos aplica este descuento especial.

¿En qué consiste la promoción de Soriana?

La dinámica es sencilla y muy efectiva: ompras un producto a precio normal. El segundo artículo (de igual o menor precio) recibe hasta 70% de descuento.

¿En qué productos aplica?

De acuerdo con la información oficial de Soriana, esta promoción aplica únicamente para shampoo y acondicionadores. Por lo tanto, la segunda pieza la podrás comprar a un precio muy bajo.

Descuentos en shampoos y acondicionadores en Soriana hoy Foto: Soriana

¿En qué sucursales aplica este descuento?

En todas. El descuento del 70% en shampoos y acondicionadores aplica tanto en tiendas físicas como en compras en línea.

Cabe destacar que los precios, vigencia y disponibilidad de los productos son responsabilidad exclusiva del Soriana. En este sentido, esta nota tiene fines meramente informativos.