Coppel lanza ofertas con hasta 50% de descuento: qué comprar antes del 29 de marzo para ahorrar en grande

Si estabas esperando una señal para darle un respiro a tu cartera sin renunciar al gusto de estrenar, tienes que saber que Coppel activó una nueva ola de ofertas con hasta 50% de descuento, disponibles por tiempo limitado y con beneficios que hacen más ligero el golpe al bolsillo.

¿Qué incluye la promoción de Coppel con 50% de descuento?

La campaña de descuentos en Coppel abarca una variedad de productos que van desde artículos para el hogar hasta moda y tecnología. Aunque las promociones cambian constantemente, lo que se mantiene son los descuentos en productos seleccionados y las facilidades de pago accesibles.

Artículos más destacados en oferta

En este caso se ha orientado al rubro de la jardinería, por lo que te puedes encontrar con productos como:

¿Hasta cuándo están disponibles las ofertas en Coppel?

Uno de los puntos clave de esta promoción es su vigencia limitada, ya que estará disponible hasta el domingo 29 de marzo de 2026.

Esto significa que tienes solo unos días para aprovechar los precios rebajados antes de que regresen a su costo habitual.

Además, este tipo de ofertas suelen aplicarse tanto en tiendas físicas como en línea, lo que facilita comparar precios y decidir desde casa.

Facilidades de pago

Más allá del descuento, el verdadero imán de estas ofertas está en las opciones de pago. Coppel mantiene su modelo de crédito accesible, permitiendo comprar con:

Pagos quincenales

Crédito directo en tienda

Compras en línea con distintas modalidades

Las ofertas en Coppel con hasta 50% de descuento son tu oportunidad para comprar a menor precio y con facilidades de pago. La clave está en saber elegir y no dejarse llevar únicamente por el porcentaje.