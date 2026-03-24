¿Hackean Crunchyroll? Posible filtración de hasta 100 GB de datos; la empresa responde estar al tanto y trabajando en ello

CrunChyroll hackeo Aunque la empresa reconoce la incidencia y trabaja con expertos, asegura que, por ahora, el impacto estaría limitado a datos de tickets gestionados por un proveedor externo.

La investigación sobre un posible hackeo a Crunchyroll, la plataforma más grande de anime en todo el mundo generó preocupación entre millones de usuarios luego de que cuentas especializadas en ciberseguridad alertaran sobre la extracción de una gran cantidad de datos de la plataforma.

Reportes no verificados: ¿quién reporto el hackeo a la plataforma de Crunchyroll?

El caso comenzó cuando la cuenta @IntCyberDigest, dedicada a monitorear incidentes cibernéticos, afirmó que Crunchyroll había sido vulnerada el 12 de marzo. Según su versión, los datos extraídos incluirían correos electrónicos, direcciones IP, información de cuentas, actividad de usuarios e incluso posibles detalles de tarjetas de crédito.

Los informes preliminares de este grupo aseguran que un hacker habría accedido al sistema de tickets a través de una brecha en un proveedor externo, obteniendo supuestamente más de 100 GB de información relacionada con usuarios y registros internos.

Tras la filtración, el atacante habría contactado a la cuenta para mostrar evidencia y acusó a la plataforma de ignorar sus acercamientos, lo que algunos interpretan como un intento de presionar para negociar los datos.

Respuesta oficial de Crunchyroll ante el supuesto hackeo

Ante la ola de especulaciones, Crunchyroll confirmó estar al tanto del informe y aseguró que investiga “junto a expertos líderes en ciberseguridad” para determinar el verdadero impacto.

De momento, la compañía sostiene que la información expuesta parecería limitarse a datos de atención al cliente gestionados por un proveedor externo.

“No hemos encontrado indicios de accesos continuos a nuestros sistemas”, señaló la plataforma en una actualización enviada a medios internacionales. Aunque no desmintió explícitamente la existencia de datos filtrados, sí enfatizó que la investigación está en curso y que la prioridad es verificar la magnitud del incidente antes de emitir conclusiones definitivas.

¿Realmente se filtraron 100 GB de datos de usuarios de Cruchyroll?

A estas alturas, esa cifra sigue sin confirmarse. Especialistas explican que muchos hackers suelen inflar el tamaño de las filtraciones o mezclar información duplicada y datos antiguos para aparentar mayor escala.

Aun así, de ser cierta, una filtración de esa magnitud podría involucrar millones de registros, aunque no todos necesariamente sensibles. Los analistas señalan que parte del archivo podría incluir material técnico o contenido redundante del sistema de soporte.

Pese a la falta de corroboración, el temor principal sigue siendo el posible acceso a datos bancarios, algo que por ahora ningún informe oficial ha confirmado.

Usuarios preocupados y recomendación de precaución

Ante la incertidumbre, se ha recomendado a los suscriptores cambiar sus contraseñas mientras continúa la investigación. Aunque la empresa intenta reducir la alarma, reconoce que cualquier información relacionada con clientes merece atención.

Crunchyroll reiteró que mantiene vigilancia constante y que informará públicamente si detecta algo que represente un riesgo mayor.