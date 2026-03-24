¿Luis Miguel se reunió con su hijo? Esto es todo lo que se sabe hasta el momento del supuesto reencuentro

La foto generada con IA que está generando furor en las redes Foto: Vía redes sociales

Han pasado sólo unos días desde que fue revelada la indentidad del hijo mayor de Luis Miguel y Araceli Arámbula y el furor por la belleza del joven no ha parado de encender las redes sociales. Sin embargo, hace unas horas empezó a circular una nueva fotografía en el que se ve al promogénito de “La Chule” junto a su padre, “El sol”.

Este hecho continúa con la euforia de una posible reconciliación y reunión entre el cantante y su familia. No obstante, la fotografía ha generado dudas entre los internautas sobre su veracidad.

¿Por que se distanció Luis Miguel de sus hijos Daniel y Miguel?

El distanciamiento entre el cantante y sus hijos estaría directamente relacionado con su historia con Aracely Arámbula, madre de dos de ellos. La relación entre ambos, que en su momento fue una de las más mediáticas del espectáculo, terminó en medio de tensiones que, según diversas fuentes, habrían marcado también la dinámica familiar posterior.

Aunque ninguno de los dos ha dado detalles públicos a profundidad, trascendió que las diferencias personales y legales habrían influido en la falta de convivencia entre Luis Miguel y sus hijos.

Asimismo, de acuerdo con distintas fuentes, la madre de los adolescentes habría establecido como condición que ella esté presente en las reuniones entre Luis Miguel y sus hijos. Condición que “El Sol” se negó a aceptar. De ahí dicho distanciamiento.

Foto fake que muestra el reencuentro entre Luis Miguel y su hijo mayor Foto vía redes sociales

¿Es real o fake la foto de Luis Miguel con su hijo Miguel?

La famosa foto que deambula por redes, muestra a Luis Miguel caminando por la calle junto a su hijo Miguel, en lo que muchos ya llaman una aparición extraña y muy poco común.

En apariencia, un paparazzi habría captado el momento íntimo entre padre e hijo dejando entrever una cercanía nostálgica. A partir de la difusión de la foto, los internautas comenzaron a especular sobre un posible reencuentro y un arreglo con Araceli Arámbula.

Sin embargo, la foto no es real, pues se trata de una foto generada con IA, misma que, por un momento, emocionó a todos los fants de ‘Luismi’. Y es que, hasta el momento, no hay información veraz que confirme el reencuentro entre los implicados en la foto.

A pesar de ello, se sabe que Luis Miguel está en la apertura de reencontarse con sus hijos, siempre y cuando ‘La Chule’ no se interponga en dicha reunión.