Netflix y Xbox discuten posible acuerdo para ofrecer suscripciones conjuntas que incluyan Game Pass

Posible colaboración de Netflix y Xbox Asha Sharma, nueva CEO de Microsoft Gaming, pretende cambios importantes en los precios del Xbox Game Pass; considera acuerdo con Netflix para ofrecer paquetes de suscripción conjuntos.

La nueva CEO de Microsoft Gaming, Asha Sharma, está considerando nuevos modelos de precios en el Xbox Game Pass para aumentar el acceso del público al servicio de suscripción, incluso considerando una colaboración con la plataforma de streaming Netflix para ofrecer suscripciones conjuntas.

Sharma asumió el cargo en febrero, sucediendo a Phil Spencer, un cambio estratégico que —según informaron a medios— tiene por objetivo hacer que el hardware y los servicios de Xbox atraigan a un público más amplio, empezando por analizar los costos del Game Pass.

Posible cooperación de Netflix y Xbox: suscripciones conjuntas con Game Pass incluido

De acuerdo con un artículo publicado en The Information, Asha Sharma y el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, han llevado a cabo conversaciones sobre una posible colaboración entre las dos empresas que pueda ser beneficiosa para ambas.

Debido a que las ventas de consola Xbox han enfrentado un declive en los últimos años, Microsoft busca que los usuarios y usuarias de Game Pass en consolas Xbox, PC, móviles y otros dispositivos aumenten, teniendo como posible estrategia y solución colaborar con la plataforma líder del formato streaming.

Por su parte, Netflix se benificiaría al reforzar su catálogo de videojuegos, pues muchos estudios de la división ‘gaming’ han cerrado, lo que aumentaría las suscripciones de Game Pass a través de un plan económico de Netflix que incluya dicha opción.

“Lo que me gusta del pensamiento de Asha es que se centra en ‘¿Cómo podemos hacer más?’ Y ya ha sido emocionante verlo", explicó Peters, señalando que la colaboración debe realizarse de una forma que funcione para el consumidor y las dos compañías involucradas.

¿Por qué Xbox busca colaborar con Netflix?

Desde que Sharma asumió el cargo de CEO de Microsoft Gaming, su misión se ha enfocado en aumentar el número de usuarios y usuarias en los servicios de Xbox, emprendiendo nuevas estrategias que podrían modificar los planes de precios y abrirse incluso a la colaboración con otras empresas.

Declaró querer que “las futuras consolas y productos como Game Pass resulten más atractivos para un público más amplio“, buscando salvar el descenso que tuvo su predecesor, Phil Spencer, al centrar toda la atención de Microsoft en este servicio y considerando incluirlo en una suscripción conjunta con Netflix.

Entre otras de las estrategias que Sharma ha considerado para aumentar el número de suscripciones en Xbox, es incluir planes económicos de Game Pass en los que podrían existir opciones de publicidad, una estrategia ya utilizada en diversas plataformas de streaming.

Esta medida podría beneficiar a la compañía, ya que el precio del Xbox Game Pass ha subido significativamente en los últimos meses, alcanzando un costo de 16,50 dólares en su plan más económico y rozando los 30 dólares en su versión Game Pass Ultimate, que en moneda mexicana serían $310 y $533 pesos respectivamente.