Primer vistazo a Harry Potter: la serie remake de HBO podría lanzar el primer teaser tráiler muy pronto

Harry Potter La Serie La cuenta oficial de la serie remake de Harry Potter producida por HBO reveló el primer vistazo a “El niño que vivió”; se especula que el teaser tráiler será lanzado pronto.

A casi veinte años de que la icónica saga del mago Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, llegara a su fin, y a más de una década desde el estreno de la última entrega de la adaptación cinematográfica, HBO emprendió el proyecto de expandir esta historia al formato streaming con una serie que llevará la magia de Hogwarts a nuevas generaciones, buscando satisfacer también a las almas nostálgicas de quienes crecieron acompañando al famoso mago.

Hasta el momento, la producción de HBO ha mantenido los detalles de la serie de Harry Potter lo más resguardados posibles, sin embargo, este martes 24 de marzo comenzó a dar señales de vida al liberar el primer vistazo oficial al protagonista a través de su cuenta oficial en Instagram, lo que inmediatamente encendió la emoción de fanáticos y fanáticas.

¿La imagen de la serie de Harry Potter es real?

En una modernidad donde internautas han adoptado la nueva costumbre de preguntarse si la información difundida en las redes sociales es real o Inteligencia Artificial, es normal desconfiar de las imágenes de producciones tan importantes como Harry Potter, a veces usadas para obtener likes o vistas sin una fuente verídica que respalde la información.

Sin embargo, la imagen que comenzó a circular este martes en redes sociales es 100% real, liberada por las cuentas oficiales de Harry Potter y HBO en Instagram, lo que provocó la inmediata emoción del público que al instante comenzó a difundir la imagen en diferentes plataformas para especular sobre los detalles.

¿Qué detalles ocultos hay en la imagen de la serie Harry Potter liberada por HBO?

A pesar de que el rostro no es visible, la foto publicada muestra a Dominic McLaughlin —actor que dará vida a Harry Potter en esta serie remake— vistiendo el uniforme de Gryffindor para un partido de Quidditch, el deporte mágico al que se integra desde su primer año en el colegio de hechicería.

La capa, que lleva su apellido y número de jugador, muestra una apariencia más rústica a su versión en las películas, lo que parece extenderse al escenario también, pues el campo de Quidditch de Hogwarts visible en la imagen tiene detalles que lucen más campestres y “mágicos”, reviviendo la misticidad descrita en los libros.

Mara LePere-Schloop es la responsable del diseño visual de la escuela para la nueva serie, cuyo trabajo ha sido halagado en producciones como la serie de AMC, Entrevista con el vampiro, y la serie Pachinko.

El detalle que resaltó para los y las fans de esta emblemática saga de magia, fueron los escudos de las casas Hufflepuff y Gryffindor, partido descrito en el libro que fue clave para que la casa de los leones pudiera derrotar a Slytherin en la Copa de las Casas al final del primer año de Harry Potter en Hogwarts.

¿Cuándo saldrá el teaser tráiler de la serie de Harry Potter?

Lo que sorprendió aún más al público fanático de esta nueva adaptación de los libros escritos por Rowling, fue la descripción de la publicación: “Mañana”.

Inmediatamente las especulaciones apuntaron a que mañana miércoles 25 de marzo podría ser lanzado el primer adelanto oficial de la serie de Harry Potter, pues su estreno en la plataforma de HBO está programado entre los meses enero o abril de 2027.