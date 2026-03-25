¡Anticipa tus compras! Esta es la razón por la que Costco cerrará TODAS sus tiendas en abril 2026

Costco cerrará TODAS sus tiendas: Esta es la razón

El anuncio de que Costco cerrará todas sus tiendas en abril de 2026 encendió las alarmas entre miles de compradores en México. En redes sociales, la noticia se volvió viral y preguntas como: ¿se trata de una crisis?, ¿están en quiebra?, ¿rematarán sus productos?, son solo algunas de las más comunes.

¿Por qué Costco cerrará todas sus sucursales en abril?

La razón detrás del cierre total de Costco en México no tiene nada que ver con problemas financieros ni algún cambio drástico. Todo responde a una tradición corporativa muy específica: el Domingo de Pascua.

Ese día, que en 2026 cae el 5 de abril y todas las sucursales del país bajarán las cortinas durante 24 horas. ¿El motivo? Dar un merecido descanso a sus colaboradores con el objetivo de que puedan pasar tiempo con sus familias.

Aunque no es un feriado oficial en México, la empresa mantiene esta política como parte de su cultura interna.

El cierre de Costco no es definitivo

El término “cierre total” que la empresa ha manejado suena dramático, pero en realidad se trata de una suspensión temporal de operaciones por un solo día.

Al día siguiente, el 6 de abril, todas las tiendas retomarán su actividad normal sin cambios en horarios ni servicios.

¿Cuáles son los únicos días en los que Costco cierra en todo el año?

Costco solo cierra sus puertas en tres fechas específicas:

1 de enero (Año Nuevo)

Domingo de Pascua

25 de diciembre (Navidad)

Esto convierte a la cadena en una de las pocas que prioriza descansos generales en días clave, incluso cuando otras tiendas siguen operando.

Aunque el cierre del Domingo de Pascua ocurre cada año, en 2026 ha llamado más la atención por dos razones:

Coincide con un periodo de alta demanda previa a vacaciones

Se viralizó en redes como si fuera un cierre permanente

El cierre de Costco en abril 2026 no es una despedida ni una señal de alerta. Es simplemente una pausa breve dentro de una política que prioriza el descanso de sus trabajadores.

En La Crónica de Hoy te sugerimos anticipar tus compras y tomar precauciones con la finalidad de que este cierre no afecte tus planes vacacionales.