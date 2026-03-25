Aprovecha las últimas horas del Miércoles de Plaza en La Comer HOY 25 de marzo 2026: estas son las ofertas que no puedes dejar pasar en frutas, verduras y carnes

El Miércoles de Plaza en La Comer ya es un ritual de apoyo a los bolsillos de todas las familias mexicanas: frutas, verduras y proteínas bajan de precio y el carrito del súper se llena sin preocuparse por salir del presupuesto.
Para este 25 de marzo de 2026, la dinámica prioriza descuentos especiales en alimentos perecederos que puedes encontrar tanto en tiendas físicas como en línea.
La clave está en llegar con una lista bien hecha y un ojo atento para no dejar pasar ninguna oferta y aprovecharlas al máximo.
Ofertas destacadas del Miércoles de Plaza hoy 25 de marzo
Aunque los precios pueden variar ligeramente por sucursal, estas son algunas de las ofertas más representativas basadas en lo publicado para esta semana:
Frutas y verduras en oferta
- Manzana Golden en bolsa a $36.80 el kilo
- Limón con semilla a $39.80 el kilo
- Jitomate Saladette a $34.80 el kilo
- Papaya a $34.80 el kilo
- Uva roja Globo a $79.80 el kilo
- Piña Gota de Miel a $22.50 el kilo
- Sandía roja a $10.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Melón Chino a $26.80 el kilo
- Mango Ataúlfo a $28.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Zanahoria a $8.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Papa blanca a $29.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya
- Chayote sin espinas a $29.80 el kilo
- Cilantro a $9.80 el manojo
- Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo
- Tomate huaje: $34.80 el kilo
- Limón con semilla: $39.80 el kilo
- Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo
Carnes, pescados y proteínas
- Pollo entero fresco a $38.90 el kilo
- Mero entero a $199.00 el kilo
- Filete de Basa blanco congelado a $69.90 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada a $59.90 el kilo
- Camarón coctelero chico congelado a $138.00 el kilo
- Filete de Mojarra granja congelado a $94.90 el kilo
- Camarón chico sin cabeza a $189.00 el kilo
- Posta de Basa a $69.90 el kilo
- Camarón cocido Pacotilla a $309.00 el kilo
- Combinado de Mariscos a $99.00 el kilo
- Filete Basa rojo Valley Foods Fresh a $58.00 el empaque de 500 g
- Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo
- Pierna de Cerdo con hueso congelada a $62.90 el kilo
- Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo
- Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo
- Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $156.90 el kilo
- Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $168.90 el kilo
- Nuggets de Pechuga de Pavo a $88.00 el kilo
Tips para aprovechar las ofertas como experta del súper
- Llega temprano
- Prioriza lo de temporada
- Planea tu semana
- Combina con otras promos
- Compara precios
Hoy en día, cada peso cuenta y el Miércoles de Plaza en La Comer se consolida como una cita obligada para quienes buscan calidad sin pagar de más.