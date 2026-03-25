Aprovecha las últimas horas del Miércoles de Plaza en La Comer HOY 25 de marzo 2026: estas son las ofertas que no puedes dejar pasar en frutas, verduras y carnes

Miércoles de Plaza en La Comer HOY 25 de marzo 2026: estas son las ofertas que no puedes dejar pasar en frutas, verduras y carnes

El Miércoles de Plaza en La Comer ya es un ritual de apoyo a los bolsillos de todas las familias mexicanas: frutas, verduras y proteínas bajan de precio y el carrito del súper se llena sin preocuparse por salir del presupuesto.

Para este 25 de marzo de 2026, la dinámica prioriza descuentos especiales en alimentos perecederos que puedes encontrar tanto en tiendas físicas como en línea.

La clave está en llegar con una lista bien hecha y un ojo atento para no dejar pasar ninguna oferta y aprovecharlas al máximo.

Ofertas destacadas del Miércoles de Plaza hoy 25 de marzo

Aunque los precios pueden variar ligeramente por sucursal, estas son algunas de las ofertas más representativas basadas en lo publicado para esta semana:

Frutas y verduras en oferta

Manzana Golden en bolsa a $36.80 el kilo

a $36.80 el kilo Limón con semilla a $39.80 el kilo

a $39.80 el kilo Jitomate Saladette a $34.80 el kilo

a $34.80 el kilo Papaya a $34.80 el kilo

a $34.80 el kilo Uva roja Globo a $79.80 el kilo

a $79.80 el kilo Piña Gota de Miel a $22.50 el kilo

a $22.50 el kilo Sandía roja a $10.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

a $10.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya Melón Chino a $26.80 el kilo

a $26.80 el kilo Mango Ataúlfo a $28.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

a $28.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya Zanahoria a $8.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

a $8.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya Papa blanca a $29.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya

a $29.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya Chayote sin espinas a $29.80 el kilo

a $29.80 el kilo Cilantro a $9.80 el manojo

a $9.80 el manojo Champiñón blanco a granel a $89.90 el kilo

a $89.90 el kilo Tomate huaje: $34.80 el kilo

$34.80 el kilo Limón con semilla: $39.80 el kilo

$39.80 el kilo Manzana golden en bolsa: $36.80 el kilo

Carnes, pescados y proteínas

Pollo entero fresco a $38.90 el kilo

a $38.90 el kilo Mero entero a $199.00 el kilo

a $199.00 el kilo Filete de Basa blanco congelado a $69.90 el kilo

a $69.90 el kilo Mojarra Tilapia entera congelada a $59.90 el kilo

a $59.90 el kilo Camarón coctelero chico congelado a $138.00 el kilo

a $138.00 el kilo Filete de Mojarra granja congelado a $94.90 el kilo

a $94.90 el kilo Camarón chico sin cabeza a $189.00 el kilo

a $189.00 el kilo Posta de Basa a $69.90 el kilo

a $69.90 el kilo Camarón cocido Pacotilla a $309.00 el kilo

a $309.00 el kilo Combinado de Mariscos a $99.00 el kilo

a $99.00 el kilo Filete Basa rojo Valley Foods Fresh a $58.00 el empaque de 500 g

a $58.00 el empaque de 500 g Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo

a $108.00 el kilo Pierna de Cerdo con hueso congelada a $62.90 el kilo

a $62.90 el kilo Milanesa de Cerdo fresca a $114.00 el kilo

a $114.00 el kilo Medallón de Pechuga de Pollo a $149.00 el kilo

a $149.00 el kilo Pechuga de Pollo sin hueso Pilgrim’s en charola a $156.90 el kilo

a $156.90 el kilo Milanesa de Pollo delgada Pilgrim’s en charola a $168.90 el kilo

a $168.90 el kilo Nuggets de Pechuga de Pavo a $88.00 el kilo

Tips para aprovechar las ofertas como experta del súper

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Hoy en día, cada peso cuenta y el Miércoles de Plaza en La Comer se consolida como una cita obligada para quienes buscan calidad sin pagar de más.