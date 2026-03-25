Mundial FIFA 2026 en Cinépolis: estos son los partidos que podrás disfrutar en salas

Mundial FIFA 2026 en Cinépolis Cinépolis anuncia el calendario de los partidos del Mundial FIFA 2026 que transmitirá en salas de cines.

Cinépolis confirma que transmitirán algunos partidos del Mundial FIFA 2026 en más de 3 mil salas de cine en la República Mexicana, ofreciendo de esta manera a los aficionados y aficionadas del deporte una experiencia inmersiva para vivir el torneo de futbol más importante del mundo.

Esta iniciativa destaca en la edición 2026 de la competenecia internacional debido a que México será uno de los países anfritiones de la Copa Mundial de la FIFA, junto a Canadá y Estados Unidos, además de ser el encargado de inaugurar esta fiesta deportiva.

¿Qué partidos de México en el Mundial FIFA 2026 se proyectarán en Cinépolis?

La Selección Mexicana abrirá el mundial el 11 de junio al disputar el partido inaugural contra el equipo de Sudáfrica en el Estadio Banorte, enfrentamiento que abre la cartelera de partidos del Mundial de Futbol 2026 en Cinépolis.

Posteriormente, la selección Tricolor volverá a la cancha el día 18 de junio para enfrentarse ante Corea del Sur, mientras que el siguiente duelo se llevará a cabo el 24 de junio contra un rival por definir.

Los tres partidos serán proyectados en las salas de Cinépolis, tanto en el formato tradicional como en salas MacroEX, con el propósito de aumentar el espíritu festivo y la pasión de los aficionados y aficionadas que acudan a vivir el Mundial 2026 en cine.

Los partidos más importantes del futbol ya tienen su destino, y es vivirlos en mis cines. ¿Qué partido te emociona más por vivir? pic.twitter.com/nUN2vNQjWt — Cinépolis (@Cinepolis) March 25, 2026

Los horarios de cada una de las proyecciones, son los siguientes:

México vs Sudáfrica: 11 de junio a las 13:00 horas.

11 de junio a las 13:00 horas. México vs Corea del Sur: 18 de junio a las 19:00 horas.

18 de junio a las 19:00 horas. México vs Por definir: 24 de junio a las 19:00 horas.

A pesar de que la cadena de cines señaló que las transmisiones de los partidos estarán disponibles en la mayor parte de la República Mexicana, no ha anunciado las ciudades específicas que contarán con estas proyecciones.

Mundial FIFA 2026 en Cinépolis: ¿cuáles son todos los partidos que serán proyectados?

Además de los partidos de México, el calendario también contempla otros encuentros que destacan en la agenda del Mundial de Futbol 2026 al ser selecciones o enfrentamientos que el público aficionado del deporte espera con altas expectativas.

El calendario completo de partidos que Cinépolis transmitirá, son: