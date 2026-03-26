Tianguis de Mamá Lucha: ofertas en Bodega Aurrerá HOY 26 de marzo 2026

Ofertas en el Tianguis de Mamá Lucha HOY 26 de marzo Fotoarte: La Crónica

Esta semana el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá, llega con una campaña de descuentos que se ha convertido en un salvavidas para quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad.

Con promociones vigentes hasta hoy 26 de marzo de 2026, la cadena vuelve a lanzar un listado de ofertas centradas en lo esencial: frutas, verduras, carnes y productos básicos. Por ello en esta nota te contamos qué promociones puedes aprovechar antes de que se termine el día.

Las ofertas del Tianguis de Mamá Lucha en Bodega Aurrerá hoy

Frutas y Verduras

Melón Chino a $25.00kg.

Pera d’Anjou a $30.00kg.

Papa en Malla a $30.00pq.

Manzana Gala en Bolsa a $30.50kg.

Jitomate a $37.00 el kilo.

Cebolla blanca a $25.00 el kilo.

Aguacate Hass a $29.50 la malla.

Sandía a $18.00 el kilo.

Naranja a $26.50 el kilo.

Nopal a $42.90 el kilo.

Romeritos a $23 el kilo.

Mandarina a $45.00 el kilo.

Melón Chino a $25.00 el kilo.

Pepino a $25.00 el kilo.

Papa blanca a $30.00 la malla.

Aguacate Hass a $48.90 el kilo.

Tomate Bola a $38.90 el kilo.

Tomate verde a $67.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Papa blanca a $58.90 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Chayote sin espinas a $34.90 el kilo.

Chile poblano a $79.00 el kilo.

Limón agrio a $55.00 el kilo.

Limón sin semilla a $65.00 el kilo.

Limón agrio a $45.00 la malla.

Toronja a $32.00 el kilo.

Mango Ataúlfo a $39.00 el kilo.

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo.

Manzana Pink Lady a $58.00 el kilo.

Manzana Gala a $53.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $55.00 el kilo.

Perón Golden a $51.00 el kilo.

Pera de Anjou a $45.00 el kilo.

Mamey a $48.90 el kilo.

Nectarina a $69.00 el kilo.

Papaya a $41.90 el kilo.

Piña Miel a $22.00 el kilo.

Mango Paraíso a $35.00 el kilo.

Guayaba a $50.00 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $28.00 el kilo.

Chile Serrano a $62.00 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $8.00 el kilo.

Chile Habanero a $109.00 el kilo.

Elote blanco a $10.00 la pieza.

Calabaza Japonesa a $39.90 el kilo.

Zanahoria a $14.00 el kilo.

Betabel a $38.90 el kilo.

Apio a $36.90 el kilo.

Lechuga Orejona, Italiana y Morada a $24.90 la pieza.

Lechuga Romana a $22.00 la pieza.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $14.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Fresa a $40.00 el domo.

Uva roja sin semilla a $88.00 el kilo.

Uva blanca a $108.00 la charola.

Carnes, Pollo y Pescados

Filete Basa Blanco a $72.00kg.

Filete Tilapia a $96.00kg.

Surimi a $96.00kg.

Camarón Coctelero a $142.00kg.

Camarón Chico sin Cabeza a $204.00kg.

Pierna con Muslo Corte Americano a $kg.

Pollo Entero a $30.00kg.

Pechuga Corte Americano a $39.00kg.

Molida de Cerdo a $88.00kg.

Chulete de Cerdo a $112.00kg.

Pechuga Deshebrada de Pollo a $118.00kg.

Pechuga sin Hueso a $78.00pq.

Pechuga con Hueso sin Piel a $160.00kg.

Milanesa de Pechuga a $168.00kg.

¿Dónde aplican las promociones?

En tiendas físicas y en línea, excepto sucursales Express.

Lo que debes considerar antes de comprar

Aunque las ofertas son atractivas, hay factores importantes: