Boletos para el Mundial FIFA 2026: así puedes ganar pases doble este sábado 28 y domingo 29 en Perisur

Boletos Mundial 2026 Este sábado 28 y domingo 29 de marzo podrás participar con una promoción especial para ganar pases dobles a la Copa del Mundo 2026.

Estamos cada vez más cerca de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los boletos han tenido una demanda histórica en lo que será la edición más grande del evento con más de 100 partidos. Ahora, BBVA te da la oportunidad de ganarte un pase doble con una dinámica especial dentro del Centro Comercial Perisur en la Ciudad de México. Esto es lo que tienes que saber.

Pasos y requisitos para ganar un pase doble para el Mundial FIFA 2026 con BBVA y VISA en Perisur

Visa es uno de los principales patrocinadores de esta Copa del Mundo y ha ofrecido múltiples oportunidades para conseguir boletos en este torneo. De hecho, la primera instancia del sorteo para conseguir entradas era con registro exclusivo de tarjetas de crédito o débito de Visa. Ahora, estarán regalando pases doble este fin de semana del sábado 28 y domingo 28 de marzo.

Haber realizado una compra de al menos 3 mil pesos con tarjeta de débito o crédito Visa de BBVA entre el 9 de febrero y el 29 de marzo de este 2026

Asistir al centro comercial Perisur de la Ciudad de México entre el 28 y 29 de marzo

Buscar la portería BBVA ubicada en la plaza

Participar en la dinámica anotando un gol. Registra uno de las mayores potencias de tiro y podrás ganar uno de los pases dobles.

Para consultar los términos y condiciones, revisa el sitio oficial de promociones de BBVA para ganar boletos del Mundial FIFA 2026 con Visa.

Usar tu Tarjeta BBVA puede ser tu pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, cortesía de Visa. Te esperamos en Perisur para anotar el gol final. https://t.co/qGEbN4g7D8 pic.twitter.com/JDD8RSkrxF — BBVA México (@BBVA_Mex) March 26, 2026

También, recuerda que a partir de este próximo miércoles 1 de abril, podrás ingresar al sitio oficial de FIFA para acceder a la posibilidad de comprar boletos de “último minuto” desde este día y hasta que finalice el torneo.