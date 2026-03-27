Muere James Tolkan, actor de Volver al futuro y Top Gun Murió James Tolkan a los 94 años, conocido como Sr. Strickland de Volver al Futuro y el comandante Stinger de Top Gun (Volver al futuro)

Muere James Tolkan a los 94 años, actor estadunidense conocido principalmente por su papel como el Sr. Strickland de Volver al Futuro y el comandante Stinger de Top Gun.

De acuerdo con lo publicado por la página oficial de Volver al Futuro, James Tolkan habría fallecido este jueves 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York.

¿De qué murió James Tolkan? Lo que sabemos sobre el deceso del actor

En el obituario publicado por la página de Volver al Futuro se menciona que el actor James Stewart Tolkan falleció de manera pacífica, aunque no se reveló la causa de su muerte.

Según esta misma información, a James Tolkan le sobreviven su esposa Pamela, con quien estuvo casado durante 54 años, y tres sobrinas.

Asimismo, se menciona que James Tolkan era un amante de los animales, por lo que la página menciona que se pueden hacer donaciones en su memoria a algún refugio de animales local, organización de rescate animal o filial de la Sociedad Protectora de Animales.

¿Quién era James Stewart Tolkan?

Los personajes más reconocidos que interpretó James Tolkan fueron el de el Sr. Strickland en “Volver al Futuro” (1985) y el oficial al mando de Tom Cruise en “Top Gun” (1986).

Sin embargo, a lo largo de su carrera también participó en “Príncipe de la Ciudad” (1981), “War Games”, además de interpretar un doble papel en “Love and Death” de Woody Allen.

James Stewart Tolkan se mantuvo activo en el mundo de la actuación, apareciendo en diversas películas y series de televisión hasta 2011.

James Tolkan también habría tenido una breve carrera en la Marina durante la Guerra de Corea, además de que estudió en tres universidades hasta que se mudó a Nueva York, donde comenzó su carrera como actor.