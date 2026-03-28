Resultados del sorteo Melate Retro 1620: ganadores de HOY sábado 28 de marzo de 2026

Nuúmeros ganadores del Sorteo Melate Retro de hoy Crédito: Especial

El Sorteo Melate Retro 1620 se llevó a cabo este sábado 28 de marzo con gran expectación ante la bolsa millonaria acumulada; por ello miles de participantes se mantienen pendientes de los resultados y números ganadores de esta edición.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate Retro 1620?

Para el sorteo 1620, la bolsa acumulada del Melate alcanzó 5.1 millones de pesos, una cifra que lo posiciona entre los premios más elevados en lo que del año.

El incremento del monto se vincula con la falta de ganadores en sorteos anteriores, un fenómeno que provoca que el premio crezca progresivamente. Este mecanismo, basado en la acumulación, genera ciclos de mayor participación cuando el premio alcanza niveles históricos, lo que incrementa el volumen de boletos y la expectativa social alrededor del resultado.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate Retro 1620

El proceso del sorteo se transmitió en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Durante la emisión, los participantes siguen la extracción de las esferas y la verificación del procedimiento.

Tras concluir el evento, el registro completo del sorteo queda disponible para consulta pública. A continuación, te presentamos los números ganadores:

¿Cómo jugar Melate Retro?

El funcionamiento del Melate Retro es directo. Cada jugador puede elegir entre 6 y 10 números, todos dentro del rango del 1 al 39. Durante el sorteo se extraen siete esferas: las primeras seis corresponden a los números naturales y la séptima es el número adicional, que se asigna de manera automática.

El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posibles. Para acceder a premios menores basta con combinar al menos un número natural y el adicional, mientras que los premios más elevados dependen del total de aciertos y del número de ganadores. Los primeros cuatro lugares cuentan con montos variables, y del quinto al séptimo, los premios son fijos.

La jugada sencilla, con seis números naturales, tiene un costo de 10 pesos. Los jugadores pueden ampliar su selección para aumentar probabilidades o recurrir a Melático Retro, que permite que la máquina elija los números al azar.

Transmisión en vivo: resultados del Melate Retro 1620

El sorteo fue transmitido en vivo a través de las redes oficiales de la Lotería Nacional, lo que permitió a los participantes seguir paso a paso la extracción de las esferas y conocer de inmediato si su boleto resultó ganador.

¿A qué hora es el sorteo Melate Retro 1620?

La realización del sorteo se mantiene en su horario habitual de las 21:00 horas, una referencia fija para los jugadores que siguen regularmente las transmisiones oficiales.

¿Dónde consultar los resultados del Melate Retro 1620?

Los resultados oficiales pueden verificarse en el sitio web de la Lotería Nacional, en sus redes sociales o directamente en cualquier expendio autorizado. En estos puntos, un agente puede ingresar el boleto en la terminal correspondiente y confirmar de inmediato si fue premiado.

Fecha límite para cobrar el Sorteo Melate Retro

El plazo para el cobro de los premios es de 60 días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso o sorteo según sea el caso. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho a cobro del premio habrá caducado.