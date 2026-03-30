¿A quién estaba viendo Dany?: guionista de La Oficina revela la subtrama que no vimos en el cuarto capítulo de la serie

La Oficina El famoso episodio “A fuego lento” de La Oficina tenía una subtrama que no salió a la luz por cuestiones de tiempo.

La Oficina se convirtió en el fenómeno de streaming más reciente tras su estreno este mes de marzo, sorprendiendo al público mexicano al poder equilibrar la esencia original de la serie tipo falso documental sobre una oficina y la vida ‘godín’ que se experimenta día a día en el país.

Uno de los episodios con mayor aceptación pública debido a su humor incómodo, que recuerda a la serie original británica y a la primera temporada de la icónica versión estadounidense, fue “A fuego lento”, cuya trama gira en torno a un curso contra el acoso laboral.

¿De qué trata el episodio cuatro de La Oficina México?

Dany, la profesionista enviada a la oficina El Olimpo de Aguscalientes para impartir un curso contra el acoso se convirtió en el personaje de la discordia después de que el jefe, Jerónimo Ponce III, se fijara en ella, mientras que los personajes de Sofi y Memo llevaron a cabo una broma a su compañero Aniv, haciéndole creer que la citadina estaba ‘tirándole la onda’ a él.

Entre momentos cómicos que rayaban en la incomodidad, reflejos del pensamiento todavía presente en la población respecto a los prejuicios de género y un estallido final por parte de Dany al no soportar más a los hombres de la oficina, la duda se mantuvo en el público: ¿a quién miraba Dany...?

Pues en una escena, durante una pausa del curso contra el acoso, la capacitadora es enfocada viendo a los personajes de Sofi y Aniv conversar, mirada de interés que Sofi aprovecha para confirmarle a Aniv que Dany “lo quiere”.

Y era cierto, Dany sí había puesto su atención en una persona de la oficina... sólo que la falta de tiempo no permitió al público ver quién robó el corazón de la capacitadora.

Marcos Bucay, guionista de La Oficina, revela qué personaje fue el interés de Dany en el cuarto episodio

¡La duda fue disipada! Marcos Bucay, escritor de La Oficina en Prime Video, reveló a los y las fans de la serie la subtrama que habían preparado para el icónico episodio del curso contra el acoso.

Ante las observaciones del público que notó la mirada interesada de Dany a la plática de Aniv y Sofi, el guionista contó el plan del guión original: Dany estaba interesada en Sofi.

“En el guión original, Dany sí le tiraba la onda a Sofi”, declaró, enumerando que existían varios momentos sutiles en el episodio entre las dos que harían pensar a Dany que Sofi estaba interesada en ella.

Marcos Bucay Guionista de La Oficina revela el secreto del cuarto episodio.

Por ejemplo, en una escena, la oficinista la saludaría desde la sala de juntas —como fachada para que Dany agitara la mano a Aniv—, acción que la capacitadora interpretaría como un interés de Sofi hacia ella.

Al final del capítulo, contó Bucay, existió una escena donde Dany interceptaba a Sofi fuera de los baños de damas para decir: “Ya que no me voy a ir de Aguascalientes hoy, ¿quieres ir por una chela? Topé tus señales...", a lo que Sofi se saca de onda y le comenta que tiene novio.

Sin embargo, esta subtrama tuvo que ser eliminada del episodio debido a cuestiones de tiempo. Aún así, eso no detuvo a los y las fans con ojo de halcón que todavía fueron capaces de notar las señales.