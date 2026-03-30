Semana Santa 2026: esto debes hacer si tu vuelo se retrasa o cancela y cuánto te deben pagar

¿Qué pasa si retrasan tu vuelo o lo cancelan según la Profeco? Foto: La Crónica

Para cualquier persona las vacaciones de Semana Santa 2026 es sinónimo de relajamiento, descanso y viajes planeados con anticipación. No obstante, hay algunos planes que no siempre resultan como uno quisiera, específicamente cuando se trata de vuelos retrasados o cancelados.

Esta es una de las temporadas con mayor presión operativa en aeropuertos, donde los retrasos, cambios de itinerario y cancelaciones pueden estar a la orden del día y alterar por completo la experiencia del viajero.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que las aerolíneas en México están obligadas a compensar a los pasajeros cuando las demoras o cancelaciones son atribuibles a su operación. Esto significa que, más allá de una disculpa, las y los usuarios pueden recibir desde alimentos y descuentos hasta reembolsos con indemnización. Aquí te contamos todo.

¿Qué debe hacer la aerolínea si tu vuelo se retrasa?

Cuando un vuelo presenta demora por causas imputables a la aerolínea, la primera obligación es informar claramente al pasajero el motivo del retraso, ya sea en pantallas, módulos de atención, aplicación móvil, correo o mensaje. La compensación dependerá del tiempo de espera.

Si el retraso es de más de una hora y menos de cuatro, la empresa debe ofrecer alimentos, bebidas y descuentos para vuelos posteriores al mismo destino.

Cuando la demora supera las dos horas y no rebasa las cuatro, además de esos apoyos inmediatos, el descuento no puede ser menor al 7.5% del costo del boleto.

¿Y si cancelan tu vuelo o el retraso supera las cuatro horas?

Aquí es donde los derechos del pasajero se vuelven todavía más robustos. Si la aerolínea cancela el vuelo o la demora rebasa las cuatro horas, el usuario puede elegir entre tres alternativas:

Reembolso total del boleto o de la parte no utilizada, con una indemnización mínima del 25%

Transporte sustituto en el primer vuelo disponible

Reprogramación del viaje para otra fecha, también con indemnización mínima del 25%

Además, si la solución implica esperar varias horas o pernoctar, la aerolínea debe cubrir alimentos, hospedaje y transporte terrestre, según corresponda.

Un punto importante para la audiencia es que estos apoyos deben entregarse de inmediato, mientras que la compensación económica puede tardar hasta 10 días naturales después de la reclamación formal.

Cambios de horario: la aerolínea debe avisarte con tiempo

Otro escenario frecuente en vacaciones es el cambio de itinerario.

Si la empresa modifica la hora o fecha del vuelo, está obligada a notificar al pasajero con al menos 24 horas de anticipación, usando cualquier medio de contacto disponible: llamada, correo, SMS o notificación en la app.

Cómo evitar problemas durante tus viajes de Semana Santa

La propia Profeco recomienda tomar previsiones para reducir riesgos en esta temporada alta:

Llegar con mayor anticipación al aeropuerto

Revisar términos y condiciones del boleto

Confirmar datos personales antes del check-in

Tener identificaciones y pases digitales listos

Acudir a módulos de Profeco si surge una irregularidad

Actualmente, la dependencia mantiene presencia en terminales con alta afluencia para orientar a viajeros y recibir quejas en tiempo real.