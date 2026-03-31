Coppel liquida hieleras y asadores con hasta 30% de descuento por tiempo limitado

Coppel liquida hieleras y asadores: hasta 30% de descuento por tiempo limitado

Sí, la temporada vacacional ya comenzó y Coppel lo sabe; por ello, decidió no quedarse atrás y lanzó una liquidación en hieleras y asadores con hasta 30% de descuento, disponible solo hasta el 5 de abril de 2026.

La promoción llega justo en el momento perfecto: cuando las reuniones familiares, las escapadas de Semana Santa y los fines comienzan a llenarse de actividades.

¿Qué incluye la liquidación de Coppel?

Hieleras

Las hieleras en oferta se convierten en el aliado de cualquier salida. Ya sea para playa, parque o carretera, estos productos están diseñados para mantener bebidas y alimentos frescos durante horas.

Algunas opciones incluso incluyen tecnología especializada para conservar el frío por más tiempo, lo que las vuelve clave en temporadas como Semana Santa 2026, donde el calor no da tregua.

Asadores

Por otro lado, los asadores con descuento son la excusa perfecta para reunir a familia o amigos. Desde modelos compactos hasta opciones más profesionales, la oferta apunta a quienes buscan tener su propio ritual de carnita asada sin gastar de más.

Ofertas de temporada: más que una compra, una experiencia

Coppel no solo apuesta por precios bajos, sino por una estrategia que busca acompañar momentos clave del calendario.

En este caso, la promoción conecta directamente con:

Vacaciones de Semana Santa

Reuniones familiares

Actividades al aire libre

Escapadas de último momento

Además, la tienda mantiene su modelo característico de outlet, con acceso a productos mediante facilidades de pago, lo que permite adquirir estos artículos sin necesidad de desembolsar todo de una sola vez.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los descuentos?

La ventana es corta, pues las ofertas en hieleras y asadores en Coppel estarán vigentes hasta el domingo 5 de abril de 2026, o hasta agotar existencias.

Esto significa que quienes estén planeando una reunión, viaje o simplemente quieran anticiparse al calor, tienen pocos días para aprovechar los precios.

El fenómeno de las compras estacionales en México

Este tipo de promociones no es casualidad. En los últimos años, las búsquedas relacionadas con:

Ofertas de temporada

Descuentos en artículos para exteriores

Hieleras baratas

Asadores económicos

Este tipo de promociones, han crecido significativamente, impulsadas por un cambio en los hábitos de consumo: menos gasto en experiencias costosas y más inversión en momentos cotidianos.

Coppel capitaliza esta tendencia con campañas que combinan precio, utilidad y temporalidad, una fórmula que conecta directo con el consumidor mexicano.