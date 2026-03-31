Día del Taco 2026: Katy Perry y Lenny Kravitz entre los famosos que cayeron rendidos ante los tacos

Famosos comiendo tacos en CDMX Fotos vía redes sociales

Sin duda, uno de los platillos magistrales que nos ha heredado la gastronomía mexicana son los tacos. Esa tortilla hecha de maíz (alimento históricamente invaluable) se ha convertido en el comodín de casi cualquier comida, pues basta con colocar algún guisado en su interior para disfrutar de su sabor. Hoy, en el Día del Taco 2026, queremos conmemorar esta herencia culinaria haciendo una breve recapitulación de los famosos extranjeros que se han rendido antes la magia de un taco.

Y es que, cualquier persona que visite nuestro país y no pruebe al menos un taco de ‘algo’, no sintió experimentó una de las sensasiones más deliciosas en la vida. Al menos estas celebridades no lo dejaron pasar y se llevaron un pedacito de México en el paladar.

Famosos internacionales que han probado tacos en México

Antes que Katy Perry, otras figuras internacionales ya habían protagonizado momentos virales en puestos y taquerías de la capital, específicamente en “Los Atarantados”.

El piloto finlandés Valtteri Bottas sorprendió a sus seguidores cuando fue captado comiendo tacos en la banqueta de la famosa taquería El Califa de León, reconocida por la Guía Michelin. La imagen recorrió redes sociales y reforzó el vínculo entre la Fórmula 1 y la cultura chilanga.

Katy Perry comiendo tacos en "Los Atarantados" en CDMX Foto: Vía redes sociales

También Drake Bell ha sido visto en varias ocasiones disfrutando tacos en la CDMX, algo que incluso se ha vuelto parte de su cercanía con el público mexicano.

Otro de los momentos más comentados fue el de Lenny Kravitz, quien durante una visita a la capital no solo comió tacos, sino que incluso se acercó a la zona de preparación para grabar contenido relacionado con su música, dejando una postal inolvidable para sus fans.

A la lista se suman Jared Leto, Hugh Jackman y James Hetfield, quienes también han dejado ver su fascinación por la comida mexicana durante sus estancias en el país.

Jackman y el director Joe Wright comiendo tacos en CDMX Foto: vía redes sociales

Por si fuera poco, la creciente fascinación por México como destino turístico se ha visto reflejada en estrellas como Britney Spears quien ha convertido Los Cabos en uno de sus destinos favoritos, mientras Damon Albarn ha sido visto recorriendo con tranquilidad calles de la colonia Roma.

No se trata solo de una postal simpática: son momentos que proyectan a la capital como un destino auténtico, cercano y culturalmente irresistible, especialmente cuando de comer tacos se trata.