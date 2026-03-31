Luna Rosa de abril 2026: rituales para atraer dinero, amor y protección en el inicio del mes

Cada inicio de mes tiene su propia energía, pero abril 2026 arranca con una protagonista: la Luna Rosa, una de las fases lunares más esperadas por quienes creen en la energía de los ciclos naturales.

Aunque su nombre suena a fantasía, la Luna Rosa no cambia de color exactamente; el término proviene de antiguas tradiciones que la relacionaban con la floración primaveral. Sin embargo, lo verdaderamente relevante no está en el tono, sino en la carga simbólica que implica la renovación, la fertilidad emocional y las oportunidades.

En este contexto, miles de personas recurren a rituales de luna llena para manifestar deseos, cerrar ciclos y activar lo que consideran una especie de “reinicio energético”.

En La Crónica de Hoy te vamos a contar algunos de los rituales más solicitados y que en definitiva tienes que hacer para atraer puras cosas buenas.

Rituales para atraer dinero en la Luna Rosa

El ritual de la canela para la prosperidad

Este método se ha viralizado por su sencillez y simbolismo:

Coloca un poco de canela en polvo en la palma de tu mano

en la palma de tu mano Párate en la entrada de tu casa

Sopla la canela hacia adentro mientras visualizas dinero llegando

La lógica simbólica es, tal cual, abrir la puerta a la abundancia y permitir que fluya hacia tu espacio personal. Muchas personas lo realizan justo el primer día del mes para marcar el ”tono” económico de las siguientes semanas.

Rituales de amor para sanar, atraer y soltar

La energía de la luna llena también se asocia con lo emocional. En ese terreno, los rituales suelen enfocarse en dos caminos: atraer nuevas relaciones o sanar las existentes.

Ritual con velas para el amor

Uno de los más practicados incluye:

Encender una vela rosa o roja

Escribir en un papel lo que deseas en el amor

Leerlo en voz alta mientras te concentras en esa intención

Más allá de lo esotérico, este tipo de ejercicios también funcionan como herramientas de claridad emocional. Escribir lo que se quiere también implica reconocer lo que ya no se desea.

Protección energética: limpiar lo invisible

No todo es atraer; también se trata de proteger. Durante la Luna Rosa de abril, muchos aprovechan para realizar limpiezas energéticas en casa.

Ritual de limpieza con humo o incienso

Enciende incienso o sahumerio

Recorre tu casa, especialmente puertas y ventanas

Imagina que todo lo negativo se disuelve

Este ritual tiene una función simbólica y poderosa: marcar un límite entre lo que entra y lo que no en tu entorno personal.

Actualmente, los rituales de luna llena funcionan como una forma de conectar con tus creencias y los pequeños actos que dan sentido, orden y dirección con base en la energía.

La Luna Rosa 2026 se ha vuelto especialmente popular en redes sociales porque coincide con el inicio de mes de abril, un momento que naturalmente invita a replantear metas.