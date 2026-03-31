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El Martimiércoles de Chedraui vuelve con precios que parecen sacados de otra época y promociones irresistibles en frutas y verduras para arrancar abril con la despensa llena y el bolsillo tranquilo

Martimiércoles Chedraui 2026: ofertas en frutas y verduras que están arrasando este 31 de marzo y 1 de abril

Por Areli Méndez C.
Martimiércoles Chedraui 2026: ofertas en frutas y verduras que están arrasando este 31 de marzo y 1 de abril
Martimiércoles Chedraui 2026: ofertas en frutas y verduras que están arrasando este 31 de marzo y 1 de abril

Cada semana, el famoso Martimiércoles de Chedraui se convierte en un momento esperado para quienes quieren priorizar el ahorro. Durante el martes y miércoles de cada semana, la cadena lanza ofertas en frutas y verduras que destacan por sus precios competitivos y su frescura.

Este 31 de marzo y 1 de abril de 2026 no es la excepción. La estrategia es atraer a consumidores que buscan calidad sin sacrificar presupuesto, apoyándolos incluso en esta temporada vacacional.

Ofertas destacadas del Martimiércoles del 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Entre las ofertas en frutas más buscadas de este Martimiércoles se encuentran productos básicos en la dieta diaria:

  • Pan Bimbo Blanco 620g: $43.00
  • Arroz Super Extra Chedraui 900g: $15.00
  • Galletas Marinela Barritas Fresa 268g contiene 4 paquetes: $27.00
  • Tortillas de Harina Tía Rosa Paquete de 561g con 22 piezas: $43.00
  • Galletas Oreo de Chocolate Relleno sabor Vainilla 252g: $32.00
  • Atún Dolores Aleta Amarilla en Agua 295g: $39.00
  • Pasta para Sopa La Moderna Fideo 2 220g: $12.50
  • Vinagre Chedraui Blanco 3.75L: $34.00
  • Tostada Clasica Sanissimo 216g: $43.00

Verduras frescas y económicas para surtir la semana

Entre las ofertas en frutas más buscadas de este Martimiércoles se encuentran productos básicos en la dieta diaria:

  • Cebolla Blanca por kg: $16.50
  • Elote por Pieza: $6.50
  • Manzana Golden Mediana por Kg: $32.50
  • Piña Gota Miel por Kg: $16.50
  • Acelgas Rollo: $6.90
  • Aguacate Hass Enmallado Pieza: $24.50
  • Apio por kg: $29.50
  • Berenjena por Kg: $34.90
  • Cebolla Morada por kg: $24.50
  • Chayote sin Espinas por kg: $24.50
  • Fresa domo 454g: $49.00 por kilo
  • Naranja de jugo: $19.50 por kilo.
  • Toronja: $19.50.
  • Jamaica: $160.00 por kilo.
  • Mandarina: $49.80 el kilo
  • Pera mantequilla: $38.50 por kilo.

Estos productos suelen ser protagonistas por su alta demanda y versatilidad en la cocina.

Cómo aprovechar al máximo el Martimiércoles de Chedraui

No basta con llegar al súper; hay toda una estrategia detrás del verdadero ahorro. Aquí algunas claves:

  • Ir temprano para encontrar los productos más frescos
  • Comparar precios entre sucursales cercanas
  • Priorizar productos de temporada, que suelen tener mejor descuento
  • Planear un menú semanal basado en las ofertas disponibles

El Martimiércoles Chedraui 2026 no solo es una promoción, es casi un ritual de ahorro bien ejecutado.

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