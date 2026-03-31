Martimiércoles Chedraui 2026: ofertas en frutas y verduras que están arrasando este 31 de marzo y 1 de abril

Cada semana, el famoso Martimiércoles de Chedraui se convierte en un momento esperado para quienes quieren priorizar el ahorro. Durante el martes y miércoles de cada semana, la cadena lanza ofertas en frutas y verduras que destacan por sus precios competitivos y su frescura.
Este 31 de marzo y 1 de abril de 2026 no es la excepción. La estrategia es atraer a consumidores que buscan calidad sin sacrificar presupuesto, apoyándolos incluso en esta temporada vacacional.
Ofertas destacadas del Martimiércoles del 31 de marzo y 1 de abril de 2026
Entre las ofertas en frutas más buscadas de este Martimiércoles se encuentran productos básicos en la dieta diaria:
- Pan Bimbo Blanco 620g: $43.00
- Arroz Super Extra Chedraui 900g: $15.00
- Galletas Marinela Barritas Fresa 268g contiene 4 paquetes: $27.00
- Tortillas de Harina Tía Rosa Paquete de 561g con 22 piezas: $43.00
- Galletas Oreo de Chocolate Relleno sabor Vainilla 252g: $32.00
- Atún Dolores Aleta Amarilla en Agua 295g: $39.00
- Pasta para Sopa La Moderna Fideo 2 220g: $12.50
- Vinagre Chedraui Blanco 3.75L: $34.00
- Tostada Clasica Sanissimo 216g: $43.00
Verduras frescas y económicas para surtir la semana
Entre las ofertas en frutas más buscadas de este Martimiércoles se encuentran productos básicos en la dieta diaria:
- Cebolla Blanca por kg: $16.50
- Elote por Pieza: $6.50
- Manzana Golden Mediana por Kg: $32.50
- Piña Gota Miel por Kg: $16.50
- Acelgas Rollo: $6.90
- Aguacate Hass Enmallado Pieza: $24.50
- Apio por kg: $29.50
- Berenjena por Kg: $34.90
- Cebolla Morada por kg: $24.50
- Chayote sin Espinas por kg: $24.50
- Fresa domo 454g: $49.00 por kilo
- Naranja de jugo: $19.50 por kilo.
- Toronja: $19.50.
- Jamaica: $160.00 por kilo.
- Mandarina: $49.80 el kilo
- Pera mantequilla: $38.50 por kilo.
Estos productos suelen ser protagonistas por su alta demanda y versatilidad en la cocina.
Cómo aprovechar al máximo el Martimiércoles de Chedraui
No basta con llegar al súper; hay toda una estrategia detrás del verdadero ahorro. Aquí algunas claves:
- Ir temprano para encontrar los productos más frescos
- Comparar precios entre sucursales cercanas
- Priorizar productos de temporada, que suelen tener mejor descuento
- Planear un menú semanal basado en las ofertas disponibles
El Martimiércoles Chedraui 2026 no solo es una promoción, es casi un ritual de ahorro bien ejecutado.