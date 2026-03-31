Martimiércoles Chedraui 2026: ofertas en frutas y verduras que están arrasando este 31 de marzo y 1 de abril

Cada semana, el famoso Martimiércoles de Chedraui se convierte en un momento esperado para quienes quieren priorizar el ahorro. Durante el martes y miércoles de cada semana, la cadena lanza ofertas en frutas y verduras que destacan por sus precios competitivos y su frescura.

Este 31 de marzo y 1 de abril de 2026 no es la excepción. La estrategia es atraer a consumidores que buscan calidad sin sacrificar presupuesto, apoyándolos incluso en esta temporada vacacional.

Ofertas destacadas del Martimiércoles del 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Entre las ofertas en frutas más buscadas de este Martimiércoles se encuentran productos básicos en la dieta diaria:

Pan Bimbo Blanco 620g: $ 43.00

Arroz Super Extra Chedraui 900g: $ 15.00

Galletas Marinela Barritas Fresa 268g contiene 4 paquetes: $ 27.00

Tortillas de Harina Tía Rosa Paquete de 561g con 22 piezas: $ 43.00

Galletas Oreo de Chocolate Relleno sabor Vainilla 252g: $ 32.00

Atún Dolores Aleta Amarilla en Agua 295g: $ 39.00

Pasta para Sopa La Moderna Fideo 2 220g: $ 12.50

Vinagre Chedraui Blanco 3.75L: $ 34.00

Tostada Clasica Sanissimo 216g: $43.00

Verduras frescas y económicas para surtir la semana

Entre las ofertas en frutas más buscadas de este Martimiércoles se encuentran productos básicos en la dieta diaria:

Cebolla Blanca por kg: $ 16.50

Elote por Pieza: $ 6.50

Manzana Golden Mediana por Kg: $ 32.50

Piña Gota Miel por Kg: $ 16.50

Acelgas Rollo: $ 6.90

Aguacate Hass Enmallado Pieza: $ 24.50

Apio por kg: $ 29.50

Berenjena por Kg: $ 34.90

Cebolla Morada por kg: $ 24.50

Chayote sin Espinas por kg: $ 24.50

Fresa domo 454g: $49.00 por kilo

Naranja de jugo: $19.50 por kilo.

Toronja: $19.50.

Jamaica: $160.00 por kilo.

Mandarina: $49.80 el kilo

Pera mantequilla: $38.50 por kilo.

Estos productos suelen ser protagonistas por su alta demanda y versatilidad en la cocina.

Cómo aprovechar al máximo el Martimiércoles de Chedraui

No basta con llegar al súper; hay toda una estrategia detrás del verdadero ahorro. Aquí algunas claves:

Ir temprano para encontrar los productos más frescos

Comparar precios entre sucursales cercanas

Priorizar productos de temporada, que suelen tener mejor descuento

Planear un menú semanal basado en las ofertas disponibles

El Martimiércoles Chedraui 2026 no solo es una promoción, es casi un ritual de ahorro bien ejecutado.