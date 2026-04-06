‘El Diablo viste a la moda 2’ lanza nuevo tráiler oficial: ¿será el final de Miranda Priestly...?

The Devil Wears Prada 2 20th Century Studios lanzó nuevo tráiler oficial de ‘El Diablo viste a la moda 2′.

20th Century Studios liberó el tráiler final de El Diablo viste a la moda 2, secuela de la icónica película a inicios de los 2000 que cautivó al mundo con un equilibrio perfecto entre la moda, la crítica a la sobreexplotación laboral y una intrincada lucha de poder y humanidad entre Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes vuelven en sus papeles originales para la segunda pasarela en cines que el público ha deseado por veinte años.

El avance también confirma el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci como elementos centrales de la nueva trama, la cual promete un viaje al pasado envuelto en las telas más importantes del mundo de la moda, contando también con el agudo sentido periodista de la protagonista que volverá a cruzar caminos con la “mujer dragón”.

Tráiler final de El Diablo viste a la moda 2: ¿cuál será la trama de la película?

Adelantos anteriores revelaron pocos detalles acerca de la historia que El Diablo viste a la moda 2 seguiría, sin embargo, el tráiler liberado este lunes 6 de abril entregó al público nuevas pistas sobre la trama de esta esperada secuela.

De acuerdo con el avance publicado por 20th Century Studios, Miranda Priestly enfrentará la posible caída de su imperio después de que un escándalo fuera liberado en redes sociales, colocándola en el centro de la crítica pública.

Este evento ocasionará que recurra a la ayuda de Andrea Sachs, la mujer que alguna vez se colocó los ruidosos tacones Runway para seguir a Priestly como su asistente principal y quien será tentada por su talento periodístico a aprovechar la cercanía con su antigua jefa para “desenmascararla y exponerla” al mundo.

La historia contará con el regreso de Emily, la otra asistente, quien ha crecido profesionalmente y mantiene su personalidad de cariño-rechazo por Andrea, uniéndose a ella en la odisea mediática para limpiar el nombre de la editora en jefe de la revista de moda más popular.

Destacando el glamour que volvió a su predecesora una de las películas más queridas en las últimas décadas, El Diablo viste a la moda 2 apuesta nuevamente por la ropa, los flashes, las pasarelas y un segundo round entre Miranda y Andrea que podría brindarles una nueva lección de vida que ambas necesitan.

¿Cuándo se estrenará El Diablo viste a la moda 2 en México?

La esperada secuela del clásico de moda, llegará a los cines de México el 30 de abril de 2026, coincidiendo con su aniversario 20 y marcando el regreso de la mayor parte del reparto original.

El adelanto liberado este lunes también confirmó la participación de Lady Gaga y Doechii en el soundtrack del filme, quienes colaboraron para la canción original Runway que se escucha en el adelanto final de la película.