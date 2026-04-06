Sobrevuelo por la Luna de Artemis II: horario, canal, tranmisión, cómo y dónde ver

Artemis II La NASA transmitirá en vivo el sobrevuelo de Artemis II por la Luna.

La misión Artemis II avanzó más de la mitad de su trayecto hacia la Luna tras su lanzamiento el 1º de abril de 2026, aproximándose a la cara oculta del satélite y superando de esta forma el récord de Apolo 13.

El sobrevuelo de la tripulación a bordo de la nave Orion por la Luna será transmitido a nivel internacional por la NASA, quien acordó un streaming global con la plataforma Netflix para este lunes 6 de abril.

¿Dónde ver la transmisión del sobrevuelo de Artemis II por la Luna en México?

En su sexto día a bordo de la nave Orion, la tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará hoy en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros de la Luna, sobrevuelo que será transmitido a nivel global por la plataforma de streaming Netflix, gracias a un acuerdo con la NASA.

Sin embargo, la plataforma líder no será la única opción para seguir la misión Artemis II este lunes 6 de abril, pues el vuelo de la tripulación a bordo de la nave Orion también podrá seguirse a través de las siguientes opciones:

Amazon Prime Video.

YouTube.

Facebook.

Twich.

X (Twitter).

Peacock.

Transmisión del sobrevuelo de Artemis II por la Luna: horario para México

La transmisión histórica de Artemis II sobrevolando la Luna será este lunes 6 de abril, durante el sexto día de la misión y cuya hazaña será acompañada también por un eclipse solar, pues el sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

Sin embargo, el eclipse mencionado no será visible desde la Tierra.

En México,el inicio de la misión Artemis II será a las 12:00 horas, tiempo del centro de la CDMX,y podrá verse en vivo a través de las plataformas antes mencionadas.

El horario de transmisión para otras zonas de Latinoamérica, es el siguiente:

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 pm.

12:00 pm. Bolivia, Paraguay, Venezuela: 1:00 pm.

1:00 pm. Chile, Argentina, Brasil: 2:00 pm.

¿Cuándo volverá Artemis II a la Tierra?

Artemis II tendrá una duración de diez días, en los que la tripulación llevará a cabo procedimientos de emergencia, la puesta a prueba del refugio contra la radiación y la participación en experimentos científicos, operaciones esenciales para nuevas misiones del proyecto Artemis, cuyo objetivo es explorar más regiones de la Luna.

La tripulación seleccionada para esta misión tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la nave Orion se zambullirá en el mar.