Tarjeta roja a Zara: identifica los errores en la playera retro del Mundial de 1986 que sacó a la venta (Zara)

La nostalgia vende, pero también expone errores. La marca Zara lanzó una colección inspirada en Copas del Mundo históricas, incluyendo México 86; sin embargo, lo que debía ser un homenaje terminó generando críticas por un detalle que no pasó desapercibido entre los aficionados de la Selección Mexicana y del futbol en general.

La polémica surgió luego de que usuarios detectaran inconsistencias en el diseño de la playera, lo que provocó cuestionamientos sobre la precisión histórica del producto. La prenda se volvió tema de conversación en redes sociales, especialmente por el contraste entre su intención retro y los errores en su estampado.

Los errores de Zara en la playera retro de México 86

La playera retro de Zara del Mundial de México 1986 mezcla elementos como la mascota oficial Piqué y la leyenda “Mexico 86”. Sin embargo, incluye un detalle que evidencia una inconsistencia histórica evidente.

En el estampado aparece la frase: “Final Match - Estadio Azteca, Ciudad de México, 21 de junio de 1970”, lo cual corresponde a la final del Mundial de 1970, no al de 1986.

Esto genera una contradicción directa, ya que el diseño pretende hacer referencia a México 86, cuya final se disputó el 29 de junio de 1986, cuando Argentina se coronó campeona.

Inconsistencias históricas en el diseño

El error no se limita únicamente a la fecha. La playera combina elementos de distintas ediciones de la Copa del Mundo, lo que rompe con cualquier coherencia histórica.

Mientras incluye gráficos propios de 1986, también integra información correspondiente a 1970, lo que resulta en un diseño que no coincide con ninguna narrativa real del torneo.

Además, se detectó otro error en la denominación del Mundial, ya que la prenda lo identifica como “IX FIFA World Cup”, cuando en realidad México 1986 fue la decimotercera edición del torneo.

Críticas y reacción de los aficionados a la playera retro del Mundial de 1986 que Zara sacó a la venta

El caso dejó en evidencia la importancia de los detalles cuando se trata de la memoria colectiva del fútbol. Para muchos seguidores, los errores en la playera representan una falta de rigor en un tema altamente significativo para ellos.

La colección buscaba apelar a la nostalgia, pero la respuesta de los aficionados demuestra que la historia del futbol no admite imprecisiones, especialmente cuando se trata de torneos emblemáticos como México 86.