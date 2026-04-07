Colapsa estructura en concierto de Super Junior; reportan varios heridos X: (@soyluisgabriel1)

Una estructura de seguridad colapsó y dejó varios asistentes heridos durante un concierto del grupo surcoreano Super Junior en Seúl.

El incidente ocurrió en una zona de gradas del KJPO Dome en Seúl, Corea del Sur, durante el cierre de la gira “Super Show 10” de la agrupación, que celebraba veinte años de trayectoria en la industria del K-pop.

El accidente ocurrió cuando Ryeowook, uno de los integrantes de la agrupación asiática, se acercó a las gradas del recinto para convivir con el público, y la estructura no soportó la presión, provocando la caída de los asistentes.

⚠️😱 Tres fans resultaron heridos tras el colapso de una barandilla en un concierto de Super Junior en Seúl.



El incidente ocurrió el 5 de abril; el show fue suspendido momentáneamente y la agencia prometió hacerse cargo de los afectados. pic.twitter.com/GcqQ1jlupJ — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 6, 2026

Reportan heridos tras colapso de estructura en concierto de Super Junior

De acuerdo con un comunicado emitido por SM Entertainment, la agencia representante de Super Junior, se informó que el colapso de la estructura durante el concierto por el 20 aniversario de la agrupación en Seúl dejó como saldo a tres asistentes heridas.

Las fans fueron trasladadas de inmediato a un hospital cercano, donde fueron atendidas por esguinces y contusiones. Tanto la compañía representante como los organizadores declararon que asumirían la responsabilidad del incidente y que se trabajaría en reforzar la seguridad durante los próximos espectáculos.

Fans relatan que Ryeowook estuvo pendiente tras el accidente

De acuerdo con reportes, el colapso ocurrió durante la última canción del encuentro, en el momento en que el cantante y compositor coreano Kim Ryeo-wook, mejor conocido como Ryeowook, se acercó a las gradas para convivir con fans de Super Junior.

Una de las fans involucradas en el accidente compartió en su cuenta de Threads que Ryeowook estuvo pendiente de su estado de salud junto a su personal.

“Ryeowook me estuvo esperando. Como solo permitían que dos personas me acompañaran durante el examen, no esperaba que al volver al vestíbulo del hospital vería a Ryeowook y a varios miembros del staff esperando allí. Después de que nos caímos, Ryeowook y Siwon bajaron de inmediato y nos llevaron a un pequeño hospital cercano enseguida. Ryeowook y otro miembro vinieron a vernos. Pensé que se irían después de que nos trasladaran a otro hospital, pero resulta que Ryeowook se quedó todo el tiempo. Realmente son personas muy cálidas”, se lee en la publicación de la usuaria no identificada, de acuerdo con La Jornada.

Por su parte, el líder de la agrupación compartió en sus redes sociales la preocupación y la pena que sentía toda la agrupación por sus fans, asegurando que reforzarían la seguridad durante sus conciertos.

“Nos sentimos muy apenados. Queríamos darles solo felicidad como regalo hasta el final, pero sentimos que no pudimos hacerlo, y eso nos duele en el corazón”, expresó Leeteuk, líder de la agrupación de K-pop.