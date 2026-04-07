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Consulta las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko este 7 de abril de 2026. Descubre frutas, verduras, carnes y pescados con descuentos para ahorrar en tu despensa

Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko: ofertas del 8 de abril 2026

Por Fernando Huacuz
Ofertas del Miércoles de Tianguis en La Comer
Ofertas del Miércoles de Tianguis en La Comer Foto: La Crónica

Hoy martes 7 de abril la Comer llega nuevamente con su Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, con ofertas imperdibles para surtir tu despensa y ahorrar un dinerito extra.

Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que harán sus compras en esta y otras tiendas como Chedraui con su Martimiércoles o Soriana con su Martes y Miércoles del Campo. La Comer también se une a la oferta con los siguientes descuentos en frutas y verduras y otros productos.

La Comer y Fresko: ofertas del Miércoles de Plaza del 7 de abril 2026

  • Piña Miel a $18.90 el kilo.
  • Cebolla blanca a $18.90 el kilo.
  • Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo.
  • Aguacate Hass a $39.90 el kilo.

Se trata de la primera lista de ofertas de este Miércoles de Plaza en La Comer, por lo que se sumarán más productos a lo largo de las siguientes horas.

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