Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko: ofertas del 8 de abril 2026

Hoy martes 7 de abril la Comer llega nuevamente con su Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko, con ofertas imperdibles para surtir tu despensa y ahorrar un dinerito extra.
Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que harán sus compras en esta y otras tiendas como Chedraui con su Martimiércoles o Soriana con su Martes y Miércoles del Campo. La Comer también se une a la oferta con los siguientes descuentos en frutas y verduras y otros productos.
La Comer y Fresko: ofertas del Miércoles de Plaza del 7 de abril 2026
- Piña Miel a $18.90 el kilo.
- Cebolla blanca a $18.90 el kilo.
- Mango Ataúlfo a $29.90 el kilo.
- Aguacate Hass a $39.90 el kilo.
Se trata de la primera lista de ofertas de este Miércoles de Plaza en La Comer, por lo que se sumarán más productos a lo largo de las siguientes horas.