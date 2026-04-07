Netflix confirma temporada 3 de One Piece en 2027: el arco de Arabasta llega al live action

One Piece Live Action Netflix confirma uno de los arcos más queridos por el público fanático de One Piece para su tercera temporada.

¡Alisten las velas, nakamas!

Netflix anunció que su exitoso proyecto de manga/anime adaptado al live action, One Piece, estará de vuelta más pronto de lo que sus fanáticos y fanáticas esperaban, pues a casi un mes del estreno de la segunda temporada, la plataforma confirmó el regreso de la serie para el 2027, cuya trama se concentrará en uno de los arcos más queridos: la batalla de Arabasta.

Tras un exitoso rating en One Piece: Into The Grand Line, segunda temporada que adaptó el inicio de las aventuras de la tripulación Sombreros de Paja dentro de la Gran Ruta, el Going Merry emprende su rumbo a las áridas tierras de Arabasta, el reino de la princesa Vivi que Luffy y sus leales tripulantes tratarán de salvar.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 del live action de One Piece?

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de estreno para esta tercera entrega, sin embargo, Netflix adelantó que los Mugiwaras del live action volverán a las pantallas del público en el año 2027, mucho menos tiempo del que tomó su regreso entre la temporada uno, que se estrenó en el año 2023, y la temporada recién estrenada el mes pasado.

El detalle que emocionó a las fanáticas y fanáticos más fieles a esta historia de piratas y sueños, es la confirmación de que la tercera temporada se centrará en la guerra de Arabasta, un reino desierto que enfrenta una crisis social que podría estallar en un conflicto bélico catastrófico para su población.

ONE PIECE will return in 2027! 🏴‍☠️ The Battle of Alabasta is approaching... pic.twitter.com/a7v97oRKdj — Netflix (@netflix) April 7, 2026

Llevando por título The Battle of Alabasta, este arco obsequiará a sus seguidores y seguidoras el primer vistazo a varios de los personajes más esperados, además de que marcará un parteaguas en la historia de la tripulación.

¿Qué es el arco de Arabasta en One Piece?

La segunda temporada del livea action, Into The Grand Line, adaptó el anime/manga hasta el arco de la Isla de Drum, donde la tripulación recluta un nuevo integrante en su aventura: el adorable doctor Tony Tony Chopper, un reno de nariz azul que adquirió inteligencia humana gracias a una Fruta del Diablo.

En medio de la celebración del nuevo tripulante, Luffy ordena el rumbo hacia Arabasta, prometiendo a la princesa Vivi —a quien rescataron en la isla Whisky Peak— que salvarán su reino de la guerra civil que está a punto de estallar, teniendo por objetivo derrotar al villano Shichibukai Crocodile.

Este personaje, que también posee la identidad de Mr. 0, ha manipulado el reino y a los pobladores para enfrentarse unos a otros, por lo que la tripulación Sombreros de Paja enfrentarán a sus agentes más poderosos para abrir su paso al reino, luchando contra el reloj para impedir el estallido bélico.

¿Cuáles son los personajes confirmados para la temporada 3 de One Piece Netflix?

Crocodile hizo su debut en la segunta temporada del live action, interpretado por el actor Joe Manganiello, quien recibió buenas críticas por su interpretación en las pocas escenas que protagonizó en la segunda temporada del live action.

Otros personajes confirmados para la nueva entrega que saldrá en 2027, son Portgas D. Ace, quien será interpretado por Xolo Maridueña, y el extravagante Mr. 2 Bon Clay, cuyo actor encargado de darle vida será Cole Escola.

Por otra parte, Lera Abova volverá en su letal papel de Miss All Sunday, también conocida como Nico Robin y cuya historia con la tripulación protagonista aún está muy lejos de terminar.