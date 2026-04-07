Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá: ofertas al 9 de abril de 2026

Ofertas en el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá HOY Fotoarte: La Crónica

Bodega Aurrerá acaba de lanzar las promociones de su ya clásico Tianguis de Mamá Lucha vigentes hasta este próximo 9 de abril de 2026. Las ofertas incluyen productos como frutas, verduras, proteínas entre otros productos. Una buena oportunidad para ahorrar mientras surtes tu despensa.

Esta iniciativa de Bodega Aurrerá se suma a la de otros supermercados como el Miércoles de Plaza de La Comer y Fresko o el Martimiércoles Chedraui. Todas estas iniciativas tienen una sola finalidad: que ahoores mientras compras productos de calidad a precios bajos.

Por ello en esta nota te presentamos la lista completa de ofertas para que no las dejes escapar.

Ofertas del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá

Frutas y verduras

Piña Miel a $20.00kg.

Lechuga Roamana a $20.00pz.

Naranja a $25.00kg.

Papa en Malla a $30.00pq.

Manzana Red Delicious, Pink Lady, p Granny Smith en Bolsa a $35.00kg.

Papa blanca a $30.00 la malla.

Jitomate Saladet a $59.00 el kilo.

Cebolla blanca a $25.00 el kilo.

Aguacate Hass a $29.50 la malla.

Pepino a $48.00 el kilo.

Sandía a $18.00 el kilo.

Melón Chino a $25.00 el kilo.

Mango Paraíso a $35.00 el kilo.

Manzana Golden en bolsa a $49.50 el kilo.

Manzana Gala en bolsa a $48.50 el kilo.

Mango Ataúlfo a $35.00 el kilo.

Naranja a $25.00 el kilo.

Piña Miel a $20.00 el kilo.

Nopal a $42.90 el kilo.

Papa blanca a $42.00 el kilo.

Cebolla blanca a $22.00 la malla.

Aguacate Hass a $48.90 el kilo.

Tomate verde a $67.00 el kilo.

Col blanca a $29.90 el kilo.

Jícama a $30.00 el kilo.

Chayote sin espinas a $34.90 el kilo.

Chile Poblano a $89.00 el kilo.

Limón agrio a $41.25 el kilo.

Limón agrio a $49.00 la malla.

Limón sin semilla a $60.00 la malla.

Toronja a $32.00 el kilo.

Mandarina a $45.00 el kilo.

Manzana Granny Smith a $35.00 el kilo.

Perón Golden a $53.00 el kilo.

Pera de Anjou a $46.50 el kilo.

Ciruela importada a $84.00 el kilo.

Papaya a $41.90 el kilo.

Melón Valenciano a $32.90 el kilo.

Plátano Macho a $38.90 el kilo.

Plátano Chiapas a $21.00 el kilo.

Chile Serrano a $62.00 el kilo.

Chile Cuaresmeño a $38.00 el kilo.

Brócoli a $62.00 el kilo.

Calabaza Japonesa a $39.90 el kilo.

Zanahoria a $20.00 el kilo.

Betabel a $38.90 el kilo.

Apio a $36.90 el kilo.

Cilantro a $12.90 el manojo.

Espinaca a $13.90 el manojo.

Acelga a $12.90 el manojo.

Perejil a $10.00 el manojo.

Epazote a $14.90 el manojo.

Uva roja sin semilla a $88.00 el kilo.

Uva verde a $109.00 el kilo.

Uva Red Globo a $98.00 el kilo.

Fresa a $42.00 la charola.

Carnes, pollos y pescados

Mojarra Tilapia a $48.00kg.

Filete Basa Rojo a $64.00kg.

Filete Basa Blanco a $70.00kg.

Pescado para Caldo a $80.00kg.

Filete Tilpaia a $86.00kg.

Surimi a $96.00kg.

Mariscada a $108.00kg.

Camarón Coctelero a $138.00kg.

Tentáculo de Calamar a $174.00kg.

Pierna con Muslo Corte Americano a $30.00kg.

Pechuga Corte Americano a $88.00kg.

Nuggets de Pollo Bachoco a $52.00pq.

Codillo de Cerdo a $72.00kg.

Molida de Cerdo a $116.00kg.

Milanesa de Cerdo a $118.00kg.

Tips para aprovechar al máximo el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrerá

No se trata solo de comprar barato, sino de comprar bien. Aquí algunos tips para aprovecharlos:

Llega temprano

Cuanto más temprano, más variedad encuentras.

Planea tu menú

Armar tus comidas de la semana con base en las ofertas puede reducir muchísimo el gasto que realizarás.

Compara con otras tiendas

Aunque Walmart destaquen las ofertas, cadenas como Chedraui con su “Martimiércoles” también compiten fuerte en precios.