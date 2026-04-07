Vaso botanero de Snoopy en Domino’s: precio y cómo conseguir el coleccionable del Mundial 2026

Vaso Mundialista de Snoopy Domino’s anunció vaso botanero coleccionable de Snoopy por el Mundial de Futbol 2026.

Domino’s anunció nuevo coleccionable del Mundial de Futbol 2026, el cual que arrancará el 11 de junio de este año en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Sin embargo, la característica más especial de este nuevo promocional es que el rostro oficial del vaso botanero será Snoopy, el beagle caricaturizado más famoso de todos los tiempos.

Fiel a su personalidad aventurera y curiosa, el famoso perro de la tira cómica Peanuts se adentrará al mundo del futbol para celebrar la Copa del Mundo FIFA 2026 en colaboración con la famosa pizzería, ofreciendo a sus clientes un tazón botanero y vaso temático.

¿Cómo conseguir el vaso coleccionable del Mundial 2026 con temática de Snoopy en Domino’s?

El “vaso mundialista” de Snoopy estará disponible en todas las sucursales de Domino’s en México, cuya venta se abrió al público a partir de este martes 7 de abril y, de acuerdo con el testimonio de algunos internautas, esta promoción se extiende a los pedidos en la aplicación móvil de la pizzería.

Este nuevo coleccionable del Mundial de Futbol 2026 protagonizado por el emblemático personaje podrá obtenerse en la compra de un combo individual “Mi Domino’s”, el cual incluye:

1 pizza individual de un ingrediente.

1 orden de papotas.

1 orden de Baitz (canela o cajeta).

1 bebida.

Aunque el precio suele rondar los $149 pesos mexicanos, la adición del vaso mundialista del famoso beagle de las tiras cómicas incrementa el precio del combo.

Vaso mundialista de Snoopy en Domino’s: ¿cómo es y cuál es su precio?

A partir de este martes, diversas sucursales de Domino’s en México ya están personalizadas con diseños especiales de Snoopy en celebración al Mundial FIFA 2026, por lo que ya puedes acercarte a las sucursales a solicitar este promocional temático.

El costo del combo individual “Mi Domino’s” en conjunto con el vaso mundialista de Snoopy es de $179 pesos, sin embargo, el vaso también puede ser adquirido por el “Combo Botanero”, el cual sólo incluye bebida y una orden de papas gajo por el costo de $139 pesos.

Existen tres diseños distintos del vaso coleccionable, mientras que la parte superior —que funciona como un pequeño tazón botanero— cuenta con dos colores, azul y verde, también personalizado con Snoopy juganto futbol.

La fiebre del Mundial 2026 se expande cada día a más rincones del país y el mundo, incrementando la emoción del público aficionado por la fiesta de futbol más importante.