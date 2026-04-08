Coppel lanza 40% de descuento en ropa deportiva: Adidas, Nike, Puma y más por tiempo limitado

Ofertas en calzado en Coppel en marzo Fotoarte: La Crónica

¡Atención amantes de la ropa deportiva! Para quienes estaban esperando el momento ideal para renovar tenis, sudaderas o ropa para entrenar, Coppel activó una de las promociones más atractivas de abril con descuentos de hasta 40% en ropa deportiva, calzado y accesorios de marcas como Adidas, Nike, Puma, Reebok, Champion y Charly.

La campaña estará disponible hasta el 12 de abril de 2026, y destaca por incluir miles de productos tanto para entrenamiento como para outfits casuales inspirados en la tendencia athleisure.

¿Qué marcas deportivas tienen descuento en Coppel?

Uno de los puntos más fuertes de la promoción es que estarán disponibles al público marcas líderes del mercado deportivo. Entre las más buscadas destacan:

Adidas

Nike

Puma

Reebok

Champion

Charly

Por lo que no hay pretexto para no estrenar esta semana. Asimismo es una gran oportunidad para quienes buscan tenis para correr hasta quienes solo quieren renovar su outfit deportivo para el día a día.

Mejores ofertas en tenis Adidas, Nike y Puma

Dentro del catálogo, algunos de los modelos más llamativos son los que combinan precio accesible con buen reconocimiento de marca.

Entre los tenis destacados aparecen estos pares:

Adidas Duramo RC2 , que bajaron de 1,499 a 1,050 pesos.

, que bajaron de Adidas Response Runner se encuentran desde 910 pesos .

se encuentran desde . Air Max Alpha Trainer 6 , disponible alrededor de 2 mil 199 pesos .

, disponible alrededor de . Puma suma modelos como Retaliate 3, que pasó de 1,899 a 1,311 pesos.

Estas ofertas son especialmente atractivas para quienes estaban esperando un buen momento para invertir en calzado deportivo de mejor calidad.

Ropa deportiva barata en Coppel para gimnasio y uso diario

La promoción no se limita a sneakers. También hay descuentos relevantes en prendas que suelen tener alta demanda en temporada de calor y regreso a rutinas. Se pueden encontrar:

playeras desde 180 pesos

sudaderas Adidas desde 420

shorts deportivos desde 480

conjuntos completos desde 599 pesos

¿Hasta cuándo duran las ofertas de Coppel en ropa deportiva?

La promoción estará activa hasta el 12 de abril de 2026, aunque como suele ocurrir en este tipo de campañas, algunos modelos podrían agotarse antes por talla, color o demanda.

Además del descuento directo, Coppel mantiene la opción de abonos quincenales desde menos de 50 pesos, por lo que puedes ir pagando tu prenda o tenis en pagos pequeños.