Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 8 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4197

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores miércoles 8 de abril (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4197 se celebra este miércoles 8 de abril con una bolsa acumulada que mantiene la expectativa de participantes por conocer los resultados y números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4197?

Para esta edición, el Melate alcanzó una bolsa acumulada de 203.3 millones de pesos. Se trata de una cifra que confirma la tendencia ascendente del premio, resultado de varios sorteos consecutivos sin un ganador en la categoría principal.

Este fenómeno responde al diseño progresivo del juego: cada vez que la combinación ganadora no aparece en los boletos participantes, el monto se incrementa y alimenta un ciclo de expectativa que eleva el interés en cada nuevo sorteo.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4197

Como es habitual, la transmisión se realiza en vivo a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube. Este formato permite a los jugadores seguir en tiempo real la extracción de esferas, un proceso que se lleva a cabo bajo supervisión estricta.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4197?

El sorteo se celebró a las 21:00 horas, conforme al horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El Melate funciona mediante la selección de entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis cifras principales y una adicional, conocida como número extra, que influye en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto participa de forma automática en las tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita. Este esquema amplía las oportunidades de obtener ganancias dentro de un mismo sorteo, uno de los factores que explica su popularidad sostenida.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4197?

Los resultados oficiales del sorteo 4197 pueden consultarse en el portal institucional de la Lotería Nacional, así como en los puntos de venta autorizados. Además, el sistema digital permite verificar boletos al ingresar la combinación jugada, ofreciendo una respuesta inmediata sobre posibles premios.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar en Melate es de 15 pesos por boleto. A esta tarifa se pueden añadir 10 pesos para ingresar a la modalidad Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita.