Costco adelanta el Día de las Madres 2026: estos son los regalos en preventa que no puedes dejar pasar

El Día de las Madres 2026 ya empezó a sentirse en los pasillos digitales de Costco, empresa que decidió no esperar la fecha oficial y activar desde ahora su estrategia de preventa de regalos para mamá.

Con semanas de anticipación, la cadena puso sobre la mesa una selección de productos pensados para quienes quieren evitar filas, estrés y compras de último minuto, facilitando y asegurando que el regalo llegue justo a tiempo.

¿Qué productos están en preventa en Costco para el Día de las Madres 2026?

La oferta tiene de protagonista indiscutiblea a las flores. Entre los artículos disponibles destacan:

Arreglo de 24 rosas: $3,299 pesos

Bouquet mixto con florero: $799 pesos

Orquídea sorpresa: $599 pesos

Fechas clave que debes conocer antes de comprar en Costco

Si estás pensando en aprovechar la preventa Costco Día de las Madres 2026, hay un calendario que no puedes ignorar:

Fecha límite de compra: antes del 26 de abril

antes del Entrega estimada: entre el 7 y 8 de mayo

Esto significa que el regalo llegará justo en los días previos del 10 de mayo, evitando cualquier contratiempo.

Más allá de flores: las categorías que también dominan el Día de las Madres

Aunque la preventa actual se enfoca en arreglos florales, Costco suele reforzar su oferta con categorías altamente demandadas:

Joyería y relojes

Fragancias

Electrónicos

Dulces y chocolates

Productos de belleza y cuidado personal

Estas líneas convierten a la tienda en un ecosistema completo de regalos, donde el cliente puede ir desde un detalle simbólico hasta un obsequio premium.

La preventa de Costco Día de las Madres 2026 deja claro que el verdadero lujo hoy no es el precio, sino la anticipación.