Ni Miranda Priestly se resistiría: Cinépolis anuncia menú temático de El Diablo Viste a la Moda 2

Menú temático Cinépolis Cinépolis anunció la preventa de su menú especial para El Diablo Viste a la Moda 2.

La pasarela de Runway prepara su espectáculo en México con el próximo estreno de El Diablo Viste a la Moda 2, un suceso imperdible de glamour al que Cinépolis se ha unido creando un menú temático de la película para consentir a los fanáticos y fanáticas de esta icónica historia.

Después del éxito del menú especial para Super Mario Galaxy, la cadena de cines decidió mantener esta innovadora promoción y extendió su creatividad al mundo de la moda, donde ofrecerá al público un menú de cócteles con alcohol, dos comidas especiales y una Coca-Cola edición limitada.

¿Qué contendrá el menú especial de El Diablo Viste a la Moda 2 en Cinépolis?

A través de redes sociales, Cinépolis anunció la preventa de un menú especial inspirado en el estreno más ansiado en el cine de cultura pop, El Diablo Viste a la Moda 2, el cual contendrá lo siguiente:

Entrada para ver la película en Cinépolis VIP .

. Un menú de dos tiempos: bagel de jamón con queso y un waffle con helado.

bagel de jamón con queso y un waffle con helado. 2 cócteles con alcohol: inspirados en los personajes de Miranda Priestly y Andrea Sachs.

inspirados en los personajes de y Una Coca-Cola edición especial.

A diferencia del menú especial creado para Super Mario Galaxy, la promoción de El Diablo Viste a la Moda 2 no incluye artículos adicionales como llaveros, sino que la experiencia se ha limitado a la creatividad en las bebidas y los alimentos que integran el menú.

Preventa del menú temático de El Diablo Viste a la Moda 2 en Cinépolis

Esta promoción limitada todavía no está a la venta, sin embargo, la cadena de cines informó a internautas que la preventa iniciará el 15 de abril a través de la aplicación móvil de Cinépolis.

Andrea, pon en mi agenda que este 15 de abril comienza la preventa para el Menú temático de #ElDiabloVisteALaModa2. 😍 pic.twitter.com/V3AZ5hBZlY — Cinépolis (@Cinepolis) April 9, 2026

El menú especial de la película estará disponible únicamente para las funciones de Cinépolis VIP en los días 29 y 30 de abril, por lo que tendrás que colocar un recordatorio para no olvidar realizar tu compra de este menú especial.

Precio del menú temático de El Diablo Viste a la Moda 2

Tomando en cuenta el precio del menú temático de Super Mario Galaxy, el cual fue de $749 pesos, la carta de comida y bebida para El Diablo Viste a la Moda 2 podría rondar un precio similar o incluso menor, ya que no cuenta con accesorios adicionales como fue el caso del menú galáctico.

También es importante recordar que, debido a que esta promoción contendrá alcohol, se requerirá identificación oficial que acredite la mayoría de edad, además de que —al ser una promoción edición especial— no se permitirán cambios en el contenido del menú ni existirán reembolsos.

¿Cuándo se estrenará El Diablo viste a la moda 2 en México?

La esperada secuela del clásico de moda, llegará a los cines de México el 30 de abril de 2026, coincidiendo con su aniversario 20 y marcando el regreso de la mayor parte del reparto original.

Destacando el glamour que volvió a su predecesora una de las películas más queridas en las últimas décadas, El Diablo viste a la moda 2 apuesta nuevamente por la ropa, los flashes, las pasarelas y un segundo round entre Miranda y Andrea que podría brindarles una nueva lección de vida que ambas necesitan.