Resultados Chispazo Clásico 9 de abril 2026: números ganadores del sorteo 11936 (Gobierno de México)

La Lotería Nacional dio a conocer los resultados del sorteo Chispazo correspondientes a este jueves 9 de abril de 2026, uno de los juegos más populares entre los apostadores en México por su dinámica sencilla y premios inmediatos.

Miles de participantes se mantienen atentos cada día a las combinaciones ganadoras en busca de obtener alguno de los premios disponibles.

Resultados Chispazo Clásico sorteo 11936: números ganadores del jueves 9 de abril

El sorteo 11936 del Chispazo Clásico se llevó a cabo este jueves 9 de abril de 2026 en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Fue mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional donde se dieron a conocer los números ganadores de este juego.

A continuación, te compartimos los números ganadores del sorteo 11936 del Chispazo Clásico de hoy:

Chispazo 11936: resultados y números ganadores de hoy jueves 9 de abril de 2026 (Lotería Nacional)

Cómo se juega el Chispazo en México

El Chispazo se realiza todos los días en dos horarios: el primero por la tarde, conocido como “de las Tres”, y el segundo por la noche, denominado “Clásico”. En ambos casos, los participantes eligen cinco números de un total de 28 disponibles, con distintas combinaciones posibles.

Se trata de un juego accesible y de rápida resolución, lo que ha contribuido a su popularidad entre quienes buscan participar de manera cotidiana en sorteos de azar.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo por cada apuesta sencilla es bajo, lo que facilita la participación constante. Los premios se determinan en función del número de aciertos, permitiendo obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar su comprobante en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional, dentro del plazo establecido.

Dónde consultar los resultados oficiales del Chispazo

Los resultados completos y actualizaciones del sorteo pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se publican las combinaciones ganadoras y el detalle de premios correspondientes a cada sorteo.