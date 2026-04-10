Chedraui lanza descuentos del 35% y 20% en abril 2026: estas son las ofertas que están arrasando

Abril llegó con la misión de activar una serie de ofertas en Chedraui que incluyen descuentos de hasta 35% y 20% en productos seleccionados, disponibles por tiempo limitado.

La promoción estará vigente hasta el 20 de abril, lo que la convierte en una ventana perfecta para renovar electrodomésticos o surtir artículos clave del hogar sin sentir el golpe en la cartera.

¿Qué productos tienen el 35% de descuento en Chedraui?

Si tu plan era mejorar tu rutina doméstica, este es el momento. El descuento más alto, del 35%, se concentra en productos relacionados con el planchado, talkes como:

Plancha Ultragliss Wine T-Fal FV6822X0

Vaporizador Origin Travel Eucalytus T-Fal DT1034X0

Plancha T-Fal Ecomaster FV1742U0

Estos productos no solo bajan de precio, también elevan el estándar del hogar, convirtiendo una tarea cotidiana en algo mucho más práctico.

Refrigeradores y línea blanca con 20% de descuento

Para quienes buscan invertir en grande, la categoría de línea blanca entra con fuerza. Chedraui aplica 20% de descuento en refrigeradores y congeladores, tales como:

Refrigerador Continental 9 Pies Cúbicos CE-TRF152 Silver

Frigobar Continental 2 Pies Plata CE09322MX

Congelador Continental 4.9 Pies Cúbicos CE-FR11MX

Este tipo de ofertas suele volar rápido, sobre todo porque se trata de artículos de alto valor que rara vez bajan tanto de precio.

Más promociones que están escondidas en el catálogo

Aunque los descuentos del 35% y 20% son los protagonistas, no vienen solos. Durante abril, la tienda también mantiene promociones adicionales en distintas categorías.

Otras ofertas que puedes encontrar

Bonificaciones en productos de despensa como cereales, café y botanas

Descuentos en artículos de higiene personal y limpieza

Rebajas en carnes, panadería y productos frescos

Promociones especiales con el programa de recompensas

Estas campañas complementan el ahorro y convierten la experiencia de compra en una que realmente haga rendir tu dinero.