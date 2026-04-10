Coachella 2026: horarios, cómo y dónde ver en vivo el festival

Dónde ver Coachella 2026 en vivo hoy desde México: artistas, horarios y transmisión gratis (EFE - Sabrina Carpenter)

El festival Coachella 2026 ya comenzó y, aunque se realiza en el desierto de California, miles de fans en México pueden seguir los conciertos en tiempo real sin necesidad de viajar.

El evento cuenta con una transmisión en vivo que permite disfrutar a artistas como Sabrina Carpenter, Karol G y Justin Bieber desde cualquier dispositivo.

Con una cobertura amplia y acceso gratuito, Coachella ofrece una experiencia digital que incluye múltiples escenarios y contenido adicional. La edición de este año mantiene su formato tradicional de dos fines de semana, con un cartel que se repite pero con variaciones en los espectáculos.

¿Dónde ver Coachella 2026 en vivo desde México?

La transmisión en vivo de Coachella 2026 está disponible a través de la cuenta oficial del festival en YouTube. En esta plataforma se habilitan siete canales distintos, cada uno correspondiente a un escenario, lo que permite a los usuarios elegir qué artista ver en tiempo real.

Además, existe una señal continua llamada “Coachella TV”, donde se transmiten presentaciones tanto de la edición actual como de años anteriores. También se incluye contenido adicional desde Quasar, un espacio dedicado a la música electrónica.

Horarios y cómo seguir los conciertos en vivo

La transmisión comienza a partir de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en todos los canales disponibles. Este horario se mantiene sin cambios durante ambos fines de semana del festival.

Los usuarios pueden seguir los conciertos desde dispositivos móviles, televisores o computadoras. Asimismo, la app oficial de Coachella permite consultar horarios, acceder a transmisiones en vivo y ver repeticiones de los shows más destacados.

Fechas del festival Coachella 2026

El festival se realiza en dos fines de semana consecutivos. El primero arranca el viernes 10 de abril y concluye el domingo 12. El segundo se llevará a cabo del viernes 17 al domingo 19 de abril.

En ambos periodos se presenta el mismo cartel, aunque los espectáculos pueden variar entre fechas.

Artistas y presencia mexicana en el cartel

El lineup de Coachella 2026 está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes lideran una de las ediciones más diversas del festival.

En cuanto a la participación mexicana, destacan Cachirula y Loojan, exponentes del reguetón mexicano con temas como ‘Uii’, ‘Chaparrita’ y ‘Beiby’. También se presenta RØZ, un dúo de música electrónica originario de la Ciudad de México, integrado por Hugo Lara y Manolo Cabrera.

Aunque la presencia nacional es menor en comparación con años anteriores, los artistas mexicanos mantienen representación dentro del cartel del festival.