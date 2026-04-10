Resultados Chispazo Clásico 10 de abril 2026: números ganadores del sorteo 11938 (Lotería Nacional)

La expectativa por conocer los resultados del Chispazo Clásico de este viernes 10 de abril de 2026 mantiene atentos a miles de participantes en todo el país. Este sorteo nocturno, uno de los más populares en México, se realiza diariamente y ofrece la posibilidad de obtener premios mediante una dinámica sencilla y rápida.

El sorteo número 11938 está programado para llevarse a cabo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Como es habitual, los números ganadores serán dados a conocer a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde se publican los resultados y el desglose de premios.

¿Cuáles son los resultados del Chispazo Clásico 10 de abril 2026?

El sorteo 11938 del Chispazo Clásico se realizará la noche de este viernes 10 de abril. Una vez que se anuncie la combinación ganadora, esta será difundida mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional.

En cuanto se den a conocer los números ganadores, aquí se actualizará la información correspondiente al resultado oficial de este sorteo.

Cómo se juega el Chispazo en México

El Chispazo se lleva a cabo todos los días en dos horarios. El primero es el sorteo “de las Tres”, mientras que el segundo corresponde al “Clásico”, que se realiza por la noche.

En ambos casos, los participantes deben elegir cinco números de un total de 28 disponibles, lo que permite generar diversas combinaciones posibles.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo de participación es accesible, lo que facilita que los jugadores puedan apostar de manera constante. Los premios dependen del número de aciertos obtenidos en cada sorteo.

Para cobrar cualquier premio, es necesario presentar el comprobante de participación en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional dentro del plazo establecido.

Dónde consultar los resultados oficiales del Chispazo

Los resultados completos del Chispazo Clásico pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde se actualizan diariamente las combinaciones ganadoras.

En estos espacios también se puede verificar el detalle de premios y la información correspondiente a cada sorteo realizado.