Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 10 de abril 2026: números ganadores del sorteo 4198

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 10 de abril (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4198 se celebra este viernes 10 de abril con una bolsa acumulada que generó mucho interés por conocer los resultados y números ganadores de esta edicion.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4198?

Para esta edición, el Melate alcanzó una bolsa acumulada de 208.3 millones de pesos. La cifra llegó a esta cantidad tras una racha sin ganadores en la categoría principal.

El sistema está diseñado para acumular el premio cuando no se registra una combinación ganadora, lo que genera ciclos de alta atención entre los jugadores y una participación más amplia conforme crece la bolsa.

Transmisión en vivo | Resultados del sorteo Melate 4198

La transmisión en vivo se realiza a través del canal oficial de la Lotería Nacional en YouTube. Este formato permite observar cada etapa del proceso, desde la extracción de esferas hasta la validación de resultados.

La grabación permanece en el canal para la consulta de los números ganadores.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4198?

El sorteo se lleva a cabo a las 21:00 horas, de acuerdo con el horario del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El juego consiste en elegir entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y un número adicional, conocido como extra, que interviene en la asignación de premios secundarios.

Cada boleto participa automáticamente en tres modalidades: Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4198?

Los resultados oficiales del sorteo pueden consultarse en el portal institucional de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. El sistema digital también permite verificar boletos mediante la captura de la combinación jugada, lo que ofrece una respuesta inmediata sobre posibles premios.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo base para participar es de 15 pesos por boleto. A esta cantidad se pueden sumar 10 pesos para ingresar a la modalidad Revancha y 5 pesos adicionales para Revanchita.