¿Sabes como te defraudan las “inversiones SAPIs” con tus ahorros?

¿Cómo comenten fraude las SAPIs?

Miles de personas en busca de hacer crecer sus ahorros han depositado su confianza en empresas que se atribuyen el papel de “fondeadoras” que prometen rendimientos más altos de los que se pueda encontrar en una institución bancaria y con menos requisitos.

Se siguen sumando casos de empresas defraudadoras —como CAME, XY Booster, Meta Exchange Capital— que operan bajo este esquema en el que se constituyen como Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión haciendo un uso ilegal del término para captar recursos de fondeadores y promover una dinámica piramidal que carece de regulación por parte de instituciones gubernamentales.

Las empresas constituidas como SAPIs, debido a su estructura legal no pueden recibir inversiones fuera del reconocimiento de sus accionistas. Esta figura legal fue construida para promover el crecimiento de las empresas en el país mediante la inyección de capital privado y de riesgo.

¿Cómo comenten fraude las SAPIs?

Mediante atractivas ofertas de rendimientos plazos cómodos ofrecen porcentajes de ganancias muy altos a comparación con lo que observa en instituciones financieras debidamente constituidas.

Se dedican a captar clientes por medio del círculo cercano de sus empleados, a quienes convencen de invertir sus ahorros o grandes sumas de dinero apelando a la confianza familiar que se tiene con el promotor.

Una vez que el ahorrador decide invertir y recibe los rendimientos prometidos, generan un vínculo de confianza por un tiempo para después convencerlo de volver a invertir sumas de dinero más grandes.

El esquema perdura durante algunos meses o incluso años, sin embargo, cuando se vuelve insostenible los dueños de las empresas comienzan a declarar problemas internos que provocarían retraso en los pagos de los fondeadores.

Al poco tiempo se descubre la estafa y los directivos y socios de las SAPIs desaparecen dejando desfalcados a cientos de personas.

¿Cómo evitar caer en una estafa de SAPIs?

Los primero que se recomienda es revisar que la empresa o institución a donde se desea invertir capital, esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de que cuente con la constitución adecuada para poder captar inversiones y hacerlas, como las Sociedades Financieras Populares (SOFIPO).