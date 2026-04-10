¿Tu playera Nike del Mundial 2026 salió con el “shoulder gate”?: Así puedes arreglar fácilmente el problema

"Defecto" en playeras de Nike Usuarios en redes sociales definieron el defecto de las playeras Nike como “shoulder gate”, sin embargo, existe un truco para solucionar el problema con facilidad.

Este Mundial de Futbol de 2026, las marcas Adidas, Nike y Puma encabezan la lista de marcas que vestirán a las selecciones del torneo, sin embargo, usuarios en redes sociales reportaron un “pequeño defecto” en las playeras diseñadas por Nike.

Otorgándole el término “shoulder gate”, este problema se trata de la formación de un bulto antiestético en la parte de los hombros, que da la apariencia de ser pequeñas hombreras e incluso ha sido visible en algunos partidos de selecciones durante la Fecha FIFA el mes pasado.

¿Cómo deshacerte del “shoulder gate” en tu playera Nike del Mundial 2026?

Tras los múltiples reportes que se realizaron en redes sociales, tanto por las playeras Nike que aficionados adquirieron como las playeras vistas en los partidos de la Fecha FIFA que jugaron las selecciones vestidas por la marca, algunos internautas se dieron a la tarea de difundir una solución al llamado “shoulder gate” en las playeras.

De acuerdo con el usuario Gary Walker en la red social X, antes Twitter, todo lo que se necesita es un poco de vapor en la zona del hombro que presenta el problema, ¡y listo, la playera estará lista para usarse!

“Piénsalo como vaporizar los hombros de una camisa de trabajo: no puedes planchar una camiseta de fútbol, pero con un poco de calor se cae [la ‘pequeña hombrera’] de inmediato. Me puse la mía después de hacer esto. Totalmente imperceptible”, escribió desde su cuenta durante marzo, cuando el “defecto” de Nike estalló en redes sociales.

Es truco debe realizarse únicamente con vapor, no con una plancha, ya que podrías afectar tu playera de la selección. El calor húmedo relajrá las fibras de la tela sin necesidad de contacto directo con una superficie caliente, lo que eliminará el problema señalado en las playeras Nike.

¿Qué ha dicho Nike respecto al “defecto” en sus playeras para el Mundial FIFA 2026?

Después de que estallaran los reclamos ante el problema de las playeras de Nike, el diario británico The Guardian se puso en contacto con una fuente cercana a la marca para valorar el cambio de los artículos a vísperas de la comtepencia internacional.

“Siempre nos exigimos a nosotros mismos y a nuestros productos los más altos estándares, y en este caso no los cumplimos. Estamos trabajando con rapidez para solucionar este problema para jugadores y aficionados, porque cada equipación debe reflejar el cuidado, la precisión y el orgullo que este deporte merece”, declaró la fuente al medio británico.

Las selecciones que Nike viste esta edición del torneo más importante de futbol son Estados Unidos, uno de los anfitriones, Brasil, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Croacia, Canadá, Australia, Turquía, Corea del Sur y Noruega, colocándose como el segundo patrocinador que más equipos vistió este Mundial 2026, por detrás de Adidas.